الجيش اللبناني ينتشر في الجرود الحدودية مع سوريا

عواصم (وكالات)

انتشر الجيش اللبناني أمس، للمرة الأولى في منطقة جرود رأس بعلبك وجرود القاع الجرداء شمال شرق لبنان قرب الحدود غير المرسمة مع سوريا بعد طرد تنظيم «داعش» منها، والذي أعلنت مليشيات «حزب الله» أن قافلة تقل مسلحيه وعائلاتهم وصلت إلى نقطة تبادل في شرق سوريا حيث سينتقلون منها إلى أراض خاضعة لسيطرة التنظيم بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار. في نفس الوقت أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل دعمه تجديد تفويض قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان «يونيفيل» لعام آخر، بعدما وجهت الولايات المتحدة وإسرائيل انتقادات لهذه القوة.

وقال أحد عناصر القوات الخاصة في الجيش اللبناني أمس، «قبل الدواعش لم يكن هناك وجود للجيش اللبناني في هذه المنطقة، لم يكن هناك أحد أبدا». وأضاف «حين تقدمنا إلى المنطقة، أزلنا علم داعش ووضعنا للمرة الأولى العلم اللبناني»، موضحا «لم تكن هذه الطرقات موجودة في السابق، فتحناها لكي نتمكن من إدخال سياراتنا» في إشارة إلى طرقات تمر بين التلال الرملية.

ويتشارك لبنان وسوريا حدودا على طول 330 كيلومترا غير مرسمة في أجزاء كبيرة منها خاصة في شمال شرق البلاد. كما حافظ الجيش السوري على تواجده في بعض المواقع المحاذية لتلك الحدود غير المرسمة.

وقال مصدر أمني إن هناك عددا غير معروف من الألغام في المنطقة، وقد يكون نزعها صعبا لأن الجيش لا يملك خرائط لأماكنها. وأضاف أن جهود نزع الألغام ستبدأ قريبا حتى يتمكن الناس من العودة لأعمالهم في المنطقة الجبلية التي تشمل حقولا ومحاجر.