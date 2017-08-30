القوات العراقية تقتحم ناحية العياضية

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي أمس، أن قوات الجيش بدأت اقتحام ناحية العياضية الواقعة غرب الموصل بمحافظة نينوى شمال العراق، فيما أعلنت قيادة قوات البيشمركة الكردية مقتل 130 عنصراً من تنظيم «داعش» في العياضية، مؤكدة إحباط محاولات عديدة للتنظيم من أجل الهروب من القضاء إلى سوريا. في حين يعيد الأردن اليوم فتح معبره التجاري الحدودي الوحيد مع العراق (الكرامة- طريبيل) وسط تفاؤل حذر، رغم الهجمات التي يشنها تنظيم «داعش» بين حين وآخر على المعبر.

وقال مصدر أمني عراقي أمس، إن قطعات الجيش أحكمت السيطرة على سلسلة جبل «ساسان» جنوب ناحية العياضية، شمال تلعفر بعدما اقتحمت الناحية من ثلاث جهات، مبيناً أن «هذه السلسلة تعد موقعاً استراتيجياً مهماً، فضلا عن كونها مطلة على مركز الناحية».

وقال المصدر إن «فرقة الرد السريع وبإسناد طيران الجيش حررت وادي الوشاش شمال شرق العياضية بالكامل، بعد مواجهات شرسة مع داعش». وأضافت «أن القطعات تواصل تقدمها لتحرير العياضية بالكامل». كما حررت القوات المشتركة قرية «قولو باش» شرق ناحية العياضية بالكامل، وفرضت طوقاً عسكرياً على مركز الناحية.

من جانبها أعلنت القيادة العامة لقوات بيشمركة كردستان العراق أمس، الإجهاز بالكامل على 130 مسلحاً من عناصر تنظيم «داعش»، هربوا من تلعفر محاولين العبور إلى الأراضي السورية.