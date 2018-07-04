لا عزاء لـ «الماتادور»

لا أملك لا أنا ولا غيري أن نحزن على أي من المنتخبات التي لفظها دور الستة عشر، وبخاصة تلك التي دخلت مونديال روسيا بثوب المرشح للفوز باللقب العالمي، فلا أعذار يمكن أن نلتمسها لأي منها، حتى تلك التي رمت بها خارجاً ضربات الحظ، أو ضربات الوجع.
من هذه المنتخبات من عاقبها المونديال، على أن مصيرها ارتبط قهراً بنجم واحد، إذا ما ضحكت له السماء علا شأنها، وإذا ما لعنته فرمتها المباريات، ومن هذه المنتخبات من توهمت أن منظومة «التيكي تاكا» ما زالت على قيد الحياة، وقد أخرجها من الغيبوبة أوكسجين تكتيكي، تم ابتداعه لتأخير ما كان يوصف بأنه موت أكلينيكي.
وإذا كان البعض قد آلمه الخروج السريع لمنتخب إسبانيا من حلبة الرهان، مهزوماً بضربات الوجع من منتخب روسيا، فأنا شخصياً لم يرف لي رمش واحد و«الماتادور» يخرج من المونديال من دور الستة عشر، لأن بخروجه فعلاً سنشهد الموت الفعلي لفلسفة لعب، لا أعتقد أنها غيرت الشيء الكثير في النسق التكتيكي، كما أنها لم تستهو عدداً من المدربين العالميين، وبخروج المنتخب الإسباني سنقف على مدى التهور الذي ضرب الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وهو يقدم على إقالة مدربه لوبيتيجي قبل ساعات من انطلاق المونديال، والاستعاضة عنه بهييرو الفاقد خبرة إدارة مباريات المستوى العالي، وأيضاً القدرة على إيجاد الحلول السريعة للمشكلات التكتيكية التي تعترض فريقه.
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هذه «التيكي تاكا» التي تخرج اليوم سريعاً من عباءة كرة القدم، كانت لها ظرفيتها وسياقاتها وجنس اللاعبين الذين يحملون جيناتها، هذه «التيكي تاكا» التي أهدت برشلونة ألقاباً عدة، وأهدت «الماتادور» لقبه العالمي الوحيد سنة 2010، باتت الكرة الإسبانية مطالبة بالتخلص منها للأبد.