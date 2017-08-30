ماكرون: مجموعة اتصال دولية حول سوريا تجتمع في ديسمبر

باريس (د ب أ)

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أن استقرار العراق وسوريا وعودة السلام يمثل «مصلحة حيوية»، معلناً عن تشكيل مجموعة اتصال دولية جديدة بشأن سوريا.

وقال ماكرون في كلمة عن المبادئ الأساسية لسياسته الخارجية أمام السفراء الفرنسيين في باريس أمس، إن «علينا تحقيق السلام في العراق وسوريا، وإنهاء الحرب السورية». وشدد على أن استقرار العراق وسوريا وعودة السلام يمثل «مصلحة حيوية» لبلاده.

وأعلن عن تشكيل مجموعة اتصال دولية جديدة تكون قادرة على العمل عند اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وأوضح أن هناك مبادرة لتشكيل مجموعة اتصال سورية، تم بحثها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لباريس قبل شهر ونصف الشهر، وهو الاقتراح الذي أصبح مقبولاً من الأطراف المعنية، وسيسمح بإعطاء جهود إحلال السلام في سوريا دفعات جديدة، لكنه لم يتطرق لتفاصيل بشأن تشكيلة المجموعة.

وانتهت آخر مفاوضات السلام بشأن سوريا بوساطة أممية في جنيف يوليو الماضي بلا نتيجة.

وهناك إلى جانب هذه المفاوضات مباحثات في كازاخستان بين الأطراف المعنية بوساطة من روسيا وتركيا وإيران من شأنها دعم عملية الأمم المتحدة.

وكان ماكرون قال في يوليو الماضي، إن «مجموعة السلام» التي يقترحها ستقدم خريطة طريق سياسية لوقت ما بعد الحرب الأهلية في سوريا. واقترح أن يكون أعضاء المجموعة هم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن والقوى الإقليمية. كما أعلن استعداد بلاده إشراك ممثلين عن الرئيس السوري بشار الأسد في هذه المجموعة.