«الديمقراطية» تسيطر على 90% من الرقة

عواصم (وكالات)

اشتبكت قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا أمس، مع مسلحين مدعومين من تركيا في مدينة منبج شمال سوريا، مع اشتداد المعارك في مدينة الرقة معقل تنظيم «داعش» سابقا، والتي أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أنها باتت تسيطر على 90% من مدينتها القديمة. في حين قتل أكثر من 30 عنصرا من قوات النظام السوري ومسلحي جيش العشائر وأصيب العشرات، في هجوم شنه «داعش» على مواقعهم في الرقة، حيث قتل قائد عسكري بارز لقوات النظام، بينما أعدم التنظيم عشرات المدنيين.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف الكولونيل ريان ديلون أمس، إن قوات التحالف ردت بإطلاق النار بعد أن تعرضت لإطلاق نار متكرر قرب مدينة منبج حيث تقوم بدوريات مراقبة قرب مناطق يسيطر عليها مقاتلون تدعمهم تركيا. وأضاف أن «قواتنا تعرضت لإطلاق نار وردت بإطلاق النار ثم تحركت إلى موقع آمن». وأضاف أن التحالف طلب من تركيا أن تبلغ المقاتلين الذين تدعمهم بأن إطلاق النار على قوات التحالف «ليس مقبولا».

من جهة أخرى، قال مصدر في المعارضة السورية أمس، إن «المقدم رازي من قوات النظام والذي يعرف بلقب أسد الصحراء، قتل خلال المعارك التي يشهدها ريف الرقة الجنوبي بين قوات النظام ومسلحي داعش». وتابع أن «رازي الذي يعد أبرز قائد عسكري في قوات العميد سهيل حسن والمعروف بالنمر، قتل خلال المعارك مع داعش مع أكثر من عشرة عناصر على أطراف قرية الغانم العلي».

وقال مصدر المعارضة أيضا، إن «أكثر من 30 عنصرا من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها قتلوا وأصيب العشرات بجروح في معارك بين مسلحي داعش وقوات النظام، بعد هجوم شنه التنظيم فجرا، وأن سلاحي الجو السوري والروسي شنا عشرات الغارات على مواقع التنظيم وخطوط إمداده من منطقة السبخة وصولاً إلى مدينة معدان».