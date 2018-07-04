مستقبل آسيا في 2022

هونج كونج (أ ف ب)

لم تكن المنتخبات الآسيوية لكرة القدم مرشحة لإحداث مفاجآت في كأس العالم في روسيا، إلا أن الصورة التي ظهرت بها والأداء الذي قدمته أمام منتخبات كبيرة، جعلاها تغادر إلى بلادها وهي تحمل في جعبتها الكثير في بطولة 2022.

حقق منتخب كوريا الجنوبية مفاجأة كبرى بفوزه على نظيره الألماني حامل اللقب 2-صفر في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة، ليخرج «المانشافت» من الدور الأول.

وفي حين لم تسمح هذه النتيجة للمنتخب الكوري بالعبور إلى الدور ثمن النهائي، كان المنتخب الياباني على موعد مع محاولة ثالثة فيه من أصل ست مشاركات له في كأس العالم.

تجاوز منتخب «الساموراي» المجموعة الثامنة بفارق نقاط اللعب النظيف عن السنغال، وحل في ثمن النهائي لمواجهة المنتخب البلجيكي القوي متصدر المجموعة السابعة، وكان اليابانيون على وشك تحقيق مفاجأة ثانية لمنتخب آسيوي، بعدما تقدموا بهدفين نظيفين، إلا أن المنتخب الأوروبي الذي يعد بمثابة الجيل الذهبي للكرة البلجيكية، قلب النتيجة رأساً على عقب 3-2، وسجل هدف الفوز في الثواني الأخيرة.