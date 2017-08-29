مقتل جندي تونسي وإصابة آخر بنيران «صديقة»

ساسي جبيل (تونس)

قتل جندي وأصيب آخر في حادث إطلاق نار داخل ثكنة عسكرية في تونس أمس. وعمد جندي حراسة داخل ثكنة العمران العسكرية قرب العاصمة إلى إطلاق نار على جنديين آخرين، فقتل أحدهما فيما أصيب الآخر بجروح، حسب ما نقل موقع «آخر خبر» أونلاين. وأوضح الموقع أن الحادث وقع صباح أمس أثناء عملية المناوبة في الحراسة.

ولم يتضح على الفور من مصادر رسمية أسباب الحادث. وقبل عامين أطلق جندي النار على جنود آخرين أثناء أدائهم تحية العلم في ثكنة بوشوشة العسكرية في باردو ليقتل 8 ويصيب 9 آخرين بجروح. وقالت وزارة الدفاع آنذاك إن الجندي كان يعاني مشاكل نفسية ونفت وجود دوافع إرهابية خلف الحادث.