مسجد موسكو الأكبر في أوروبا

موسكو (د ب أ)

قبل أقل من ثلاثة أعوام، افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسجد الكبير بالعاصمة الروسية موسكو بعد إعادة بناء المسجد في نفس موقع المسجد القديم.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، اجتذب المسجد أعداداً كبيرة من المشجعين والزائرين الذين توافدوا على موسكو لمتابعة فعاليات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ورغم ما تضمه العاصمة الروسية من آثار ومعالم عديدة تعود إلى عصور مختلفة، يكتسي المسجد بأهمية خاصة وطابع فريد تجعله من أهم المعالم في موسكو.

وأعيد بناء المسجد وافتتاحه قبل ثلاثة أعوام فحسب، لكن تاريخ هذا المسجد يمتد لأكثر من قرن من الزمان، كذلك، يقف هذا المسجد شاهداً على اهتمام الدولة الروسية بتوفير المناخ المناسب لدور العبادة بمختلف الانتماءات.