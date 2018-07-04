مترو: ركلة الحظ السعيد

عمرو عبيد (القاهرة)

خرجت أغلب الصحف البريطانية لتحتفل بتجاوز المنتخب الإنجليزي نظيره الكولومبي في مواجهة دور الـ 16، وقالت مترو إن الحظ ابتسم أخيرا لإنجلترا في ركلات الترجيح، بعد الذكريات الحزينة التي طاردت الجميع عبر سنوات عديدة، خاصة أن الأسود الثلاثة تعرضوا للإقصاء ست مرات في البطولات الكبرى بسبب هذه الركلات.

وذكرت مترو في تقرير طريف لها أن البلاد ظهرت صباح اليوم التالي للمباراة كأنها في عطلة، حيث سهر الإنجليز حتى الساعات الأولى من الصباح واحتفلوا بجنون، لأن أغلب المشجعين لم يتوقعوا أن تبتسم ركلات الحظ للمنتخب الإنجليزي هذه المرة أيضا!.

وارتفع سقف الطموح الإنجليزي كثيراً بعد بلوغ دور الثمانية، والذي سيشهد مواجهة إنجلترا مع السويد، حيث يرى كثيرون أن قدرات الأسود ستمنحهم التفوق على الفايكنج من أجل إعادة الكأس إلى بيته بعد غياب أكثر من 50 عاما، وهو ما أكده النجم جيسي لينجارد في حديثه عقب المباراة وقال: لن أعود إلى الديار الآن.

وعللت مترو عدم منح جيمي فاردي الفرصة لتسديد واحدة من ركلات الترجيح الأولى، حيث نقلت عن المدرب ساوثجيت قوله بأن بعض اللاعبين كانت لديهم إصابات بسيطة خلال دقائق المباراة الأخيرة، ولهذا فضل تغيير ترتيب المسددين، وأشارت الصحيفة إلى أن فاردي يعد من أفضل مسددي ركلات الترجيح مع فريق ليستر سيتي.