السودان يتطلع لإعادة العلاقات مع واشنطن

الخرطوم (رويترز)

قال وزير الخارجية السوداني أمس، إن بلاده التي تخضع لعقوبات أميركية منذ 20 عاما تتطلع لاستعادة العلاقات الطبيعية مع واشنطن.

وأدلى الوزير إبراهيم غندور بهذه التصريحات في اجتماع مع مارك جرين مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي عينه الرئيس دونالد ترامب مؤخرا في هذا المنصب قبل انتهاء مهلة في 12 أكتوبر تبت بعدها الإدارة الأميركية في تخفيف العقوبات.

وقال غندور «نحن نعرف الأسئلة التي تدور في ذهن كل منا». وأضاف غندور «من جانبنا نتطلع لتطبيع علاقاتنا مع بلد مهم، البلد المهم في العالم، الولايات المتحدة». وتابع «أتطلع لرؤية علاقة طبيعية بين بلدي وبلدكم».

وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أعلن تخفيف العقوبات في يناير كانون الثاني الماضي قبل ترك منصبه مباشرة لإبداء حسن النية والاعتراف بزيادة التعاون السوداني في محاربة الإرهاب.

ومن الممكن أن يؤدي تخفيف العقوبات إلى وقف العمل بحظر تجاري وفك أرصدة مجمدة ورفع قيود مالية تعرقل الاقتصاد السوداني.