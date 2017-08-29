مجلس الأمن يلتئم لبحث التطورات في ليبيا

نيويورك، طرابلس (وكالات)

عقد مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأول، جلسة بشأن الوضع في ليبيا، واستمع خلالها إلى إحاطة من المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الذي ركز على ثلاث محاور، وهي الانتقال السياسي والدستور والانتخابات. وقال إن كل القوى التي تباحث معها متوافقة على تعديل اتفاق الصخيرات، وعبر خلال تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن عن أمله في أن تحقق هذه المسألة تقدماً خلال الأيام المقبلة. ويتعلق التعديل حسب المبعوث الأممي بولاية وهيكلية مجلس الرئاسة وسلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً التزام دول جوار ليبيا في دعم حل الأزمة.

وأشار إلى وجود دعوات متزايدة وواسعة النطاق لإجراء انتخابات جديدة، قائلاً: «هناك رغبة في إجراء انتخابات، لكن قبل ذلك لا بد من توفير البيئة والشروط السياسية والتقنية التي تسمح بإجرائها ». وشدد سلامة على ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية من الداخل وليس طرحاً خارجياً، مشيراً إلى وجود غموض حيال كيفية التعامل مع الوضع بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي نص عليها الاتفاق السياسي والتي من المقرر أن تنتهي حسب اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر المقبل.

وفي سياق آخر، حذر رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وزراء حكومته ورؤساء الهيئات العامة والمصالح الحكومية من السفر إلى خارج البلاد دون إذن مسبق. وأصدر السراج لهذا الغرض تعميماً أمس، طالب من خلاله أن يقوم أي وزير أو رئيس هيئة أو رئيس مصلحة حكومية بتقديم إذن سفر مسبق يتم خلاله توضيح موعد السفر والعودة والغرض من السفر بدقة. وحذر رئيس حكومة الوفاق من سيخالف تعليماته بالتعرض للمساءلة القانونية، وقد يصل الأمر للإقالة.

وفي منتصف أغسطس، اعتبر السراج، أن زيارة وفد ممثل لعملية «البنيان المرصوص» إلى الدوحة من «الأعمال المحظورة على العسكريين والتي يعاقب عليها القانون». وطالب السراج في خطاب موجه للضباط والوحدات العسكرية نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق بـ«التقيد بالإجراءات المعمول بها». وقال «إن بعض الضباط يعقدون لقاءات واجتماعات في الداخل والخارج ويقومون بزيارة بعض الدول لمناقشة مواضيع عسكرية دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة بالجيش»، مشيراً إلى أن هذه الأفعال من الأعمال المحظورة على العسكريين ومعاقب عليها قانوناً، حيث يستوجب أن تتم بموافقة رسمية إما من القائد الأعلى للجيش أو الجهات العسكرية المختصة الأخرى.