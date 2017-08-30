رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو الأمم المتحدة لتطبيق قراراتها على إسرائيل

عبد الرحيم حسين، علاء المشهراوي، وكالات (رام الله، القدس)

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الأمم المتحدة إلى تطبيق قراراتها على إسرائيل خلال اجتماعه في مكتبه برام الله في الضفة الغربية أمس مع أمينها العام أنطونيو جوتيريس. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع جوتيريس «إن عدم إلزام إسرائيل تنفيذ واحترام قرارات مجلس الأمن يضعف من ثقة شعبنا بالمنظومة الدولية ومصداقية الأمم المتحدة في إحلال الأمن والسلام».

وأضاف أن ذلك «يعمق من الظلم الذي يمارس بحق أبناء شعبنا ويذكي أسباب الصراع والكراهية في المنطقة بأسرها». وتابع الحمد الله قائلا «إن إفلات إسرائيل من العقاب ومحاسبتها على انتهاكاتها ومعاملتها كدولة فوق القانون يعكس ازدواجية في المعايير لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي». وأوضح أن «حل الدولتين يتلاشى وعلى الأسرة الدولية وخصوصا الأمم المتحدة والولايات المتحدة العمل بشكل سريع وجاد وفاعل لتطبيق الشرعية الدولية على إسرائيل». وقال «إسرائيل يجب ألا تكون دولة فوق القانون يجب أن يطبق عليها القانون نحن نلاحظ جميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تطبق في جميع أنحاء العالم إلا هنا في فلسطين». وأضاف «نعتقد أنه الوقت المناسب لتطبق الأمم المتحدة قرارات الشرعية الدولية وأن تقيم حل الدولتين فلسطين بجانب إسرائيل».

وجدد جوتيريس موقف الأمم المتحدة الداعم لحل الدولتين وإدانته النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وقال : «أريد أن أوكد بقوة التزام الأمم المتحدة والتزامي شخصيا عمل كل شي لتحقيق حل الدولتين». وأضاف «قلت مرات عديدة أن ليس هناك بديل عن حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وتوفير الشروط اللازمة لإنهاء معاناة الفلسطينيين هو الطريق الوحيد حسب رأيي لتحقيق السلام وإقامة دولتين تعيشان بسلام واعتراف متبادل». ودعا جوتيريس «إلى إزالة العقبات التي تعرقل تطبيق حل الدولتين».

وفي سياق أخر، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أمس، أن عددا من المتطرفين اليهود وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي اقتحموا باحات المسجد الأقصى وسط اجراءات امنية مشددة. وأضافت الوكالة في بيان إن عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك برفقة مجموعة من غلاة المتطرفين والحاخامات اليهود اقتحموا المسجد الأقصى في طليعة أعضاء الكنيست الذين سمحت لهم حكومة الاحتلال باقتحام المسجد. وأوضحت ان عملية اقتحام الأقصى تمت من باب المغاربة وسط أجواء شديدة التوتر واجراءات أمنية مشددة واستنفار كبير للعاملين في المسجد الأقصى والمصلين. يذكر ان هذا الاقتحام يأتي بعد منعه مدة عام ونصف من قبل الحكومة الإسرائيلية والتي اقرت في وقت سابق استئناف الاقتحامات لأعضاء الكنيست اليهود كخطوة تجريبية لمزيد من الاقتحامات الأخرى.

أبو الغيط: نتنياهو لا يسعى إلى السلام

القاهرة (د ب أ)

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، بشأن «بقاء المستوطنات الإسرائيلية للأبد»، واستحالة اقتلاعها. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام محمود عفيفي، في بيان صحفي أمس، إن أبو الغيط يعتبر أن هذه المواقف، المرفوضة بالكامل، لا يُمكن أن تصدر عن شخصٍ يسعى للسلام، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس لديه سوى أجندة داخلية تتعلق بالبقاء في كرسيه، حتى ولو كان ثمن ذلك وأد أي فُرصة لإحلال السلام بين بلاده والفلسطينيين. وأضاف أبو الغيط أن هذه المواقف لا تُعد غريبةً على تاريخ نتنياهو المعروف لدى الجميع، بل الغريب هو أن يظن البعض أن ثمة فرصة لأن يتخلى رئيس الوزراء الإسرائيلي يوماً عن الاستقواء بجماعات الاستيطان أو الاحتماء بكتل اليمين المتطرف الرافضة لأي تسوية على أساس حل الدولتين، مُشيراً إلى أن هذه الجماعات تُمثل الحاضن السياسي لنتنياهو الذي صار أسيراً لها بشكل كامل.