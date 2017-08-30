اكتمال الاستعدادات لقضاء يوم التروية في مشعر منى

عمار يوسف (مكة المكرمة)

تبدأ قوافل الحجاج اليوم الأربعاء، الصعود إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، أول أيام مناسك الحج، بينما استعدت الجهات المعنية بتوفير كل الإمكانيات لتيسير الأمر، ووضعت نقاطا أمنية على جميع الطرق التي يسلكها الحجاج من أجل تنظيم حركة القوافل وضمان سيولة الحركة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أن أكثر من 100 ألف رجل أمن يشاركون في تنفيذ الخطط الأمنية الخاصة بحج هذا العام، مشيراً في مؤتمر صحفي إلى أن أكثر من 400 ألف حاج مخالف تمت إعادتهم من حيث أتوا عند وصولهم إلى مداخل مكة المكرمة لعدم حصولهم على تصاريح الحج. وأوضح أن 50% من الحجاج قاموا بزيارة المدينة المنورة قبل بدء موسم الحج فيما سيتم السماح للنصف الآخر بزيارتها بعد انتهاء المناسك. بدورها، قالت وزارة الداخلية السعودية إن الخطط التي وضعتها المملكة ستخدم أكثر من مليوني حاج، منهم مليون و734 ألف حاج قدموا من خارج البلاد.

وذكرت الداخلية السعودية أن المرحلة الأمنية الأولى من خطط مواكبة الحج انتهت مع وصول الحجاج، مضيفة «انطلقنا في المرحلة الثانية التي تشمل تجهيز مراكز الإسعاف»، كما أوضحت أن فرق الاستجابة المتقدمة ستشكل دعماً لفرق الإسعاف، مشيرة إلى أن مركز الإسناد والطوارئ سيؤمن كل المتطلبات الإسعافية. وتابعت «سنؤمّن إسعافا جويا للحجاج» ، في حين قالت وزارة الصحة السعودية إنها مستعدة من خلال 25 مستشفى و155 مركزاً صحياً لخدمة الحجاج، وكشف الدفاع المدني أنه لم يسجل في المرحلة الأمنية الأولى أي حادث يمكن أن يؤثر على سلامة حجاج بيت الله الحرام. وأضاف «فرقنا تنتشر في كافة المشاعر وفق معايير الزمان والمكان وكثافة الحجاج»، مشيراً إلى أنه أعاد النظر في أعمال المتطوعين حتى وصل عددهم إلى 700 هذا العام.

وجهزت الأمانة العامة للعاصمة المقدسة قرابة 400 موقع في المشاعر المقدسة للمباسط ومحلات بيع المواد الغذائية، وتنوعت أنشطتها بين مخابز ومطاعم ومواد غذائية وصيدليات وبرادات وصالونات حلاقة واتصالات وغيرها. وأصدرت معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تقيمها جمعية الكشافة، الأدلة الإرشادية لمشعري منى وعرفات، باللغتين العربية والإنجليزية ونسخة إلكترونية على الإنترنت. وتهدف الأدلة الإرشادية المحدثة إلى تحديد موقع كل بعثات الحج والخدمات المختلفة، من أجل سهولة الوصول إلى كافة الوجهات بالمشاعر المقدسة. ومن جهته دشّن مساعد وزير الداخلية السعودي لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني، غرفة القيادة والسيطرة في مسجد نمره بمشعر عرفات التي خصصت لمتابعة وضع المسجد الأمني ومراقبة الحالة الأمنية للحشود داخله وفي ساحاته، من خلال 72 كاميرا منها 20 متحركة و52 ثابتة، وأكد تجهيز الغرفة بأحدث التقنيات تحت إشراف مختصين يعملون على مراقبة الكاميرات، التي تستخدم لأول مرة وإعداد تقارير آنية عن حالة المسجد والساحات حوله.

ورصدت «الاتحاد» من خلال جولاتها حجم الاستعدادات المكثفة والإمكانات التي أعدتها الأجهزة الحكومية المختصة بخدمة الحجاج حيث تمت صيانة وتجهيز شبكة من الطرق الحديثة والأنفاق والجسور المصممة على أحدث المواصفات العالية والمزودة بكاميرات المراقبة ومصابيح الإنارة واللوحات الإرشادية لتسهيل وصول الحجاج إلى مواقعهم بمشعر منى وبقية المشاعر في عرفات ومزدلفة ومنشأة الجمرات، إضافة إلى تخصيص عدد من الطرق الخاصة بالمشاة التي تم تظليلها وتهيئتها بالخدمات اللازمة. وكانت طلائع الحجاج قد بدأت في التوجه إلى مشعر منى منذ يوم أمس، واستمرت عمليات تصعيدهم إلى منى طوال الليلة الماضية وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم، فيما ينتظر أن تسهم المشروعات الحيوية والعملاقة التي نفذتها الحكومة السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في انسيابية الحركة المرورية وتسهيل عمليات التصعيد والنفرة من وإلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال ما تبقى من مناسك الحج.

وأكد قائد قوات أمن الحج الفريق أول خالد بن قرار الحربي في تصريح خاص لـ«الاتحاد» نجاح خطة تصعيد حجاج بيت الله الحرام من مكة المكرمة إلى مشعر منى، مشيراً إلى أن حركة التصعيد إلى منى سارت حسب الخطة المعتمدة ولم تشهد أي حوادث تذكر وكانت تسير بشكل انسيابي. وأوضح الحربي أن الأجهزة الأمنية استنفرت كل طاقاتها وما تملكه من أحدث التقنيات على مستوى العالم، وكوادر بشرية عالية التدريب لتأمين الحج، خاصة في ظل الظروف الدولية والإقليمية المعقدة، وانتشار الخلايا والتنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أن غرف القيادة والسيطرة الموزعة على مختلف المشاعر المقدسة ترصد حركة الحجاج على مدار الثانية الواحدة وليس على مدار الساعة فقط.