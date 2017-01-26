كتّاب ضدّ كتبهم!

د. لطيفة لبصير

هل يمكن للكاتب أن يحرض القراء على عدم قراءة الكتب، دون أن يتعرض لكل أنواع المآخذ؟

هذا هو الإشكال الحقيقي، خاصة وأننا في زمن يحتاج إلى قراء من كل الأجناس، ومن كل المستويات، ومن كل«الأحجام»، وبناء عليه، نجد العديد من الكتاب يبحثون عن قراء شغوفين بالكتب، بل الأكثر من ذلك، هم من يبعثون فيهم ذلك السحر وتلك المتعة..! وقد كانت أعمال الكاتب الشهير ألبرتو مانغويل مثل«المكتبة في الليل»، أو في «يوميات القراءة»، أو الكاتب الشهير أيضا دانيال بيناك في كتابه «متعة القراءة» بمثابة خيوط متينة تربط القارئ بما يقرأ. قد ألقت على عاتقنا سحر المكتبات و الشغف بالورق والصمت، والإنصات في الليل (لمن يعشق السهر) للكتب، وكأنها عالم من الجن يبعثنا على اليقظة.

كل هذه القراءات تحث على جماليات القراءة وأسرارها، لكن حين ينفض الكاتب يديه من القارئ، ويرمي به إلى جحيم الجهل، فذلك هو الإشكال فعلاً، وهو ما جعلني، أنا أيضاً، كقارئة أحاول اكتشاف لغز المكنون النائم في هذا العنوان، الذي يشهره باحث من عيار ثقيل، وكأنه يضع القارئ في شرَك لا خلاص منه!

يضعنا كتاب مارسيل بنابو«تخلص من هذا الكتاب قبل فوات الأوان» في مأزق فعلاً، فمن العنوان نشعر كأن الكاتب يريدنا أن لا نقرأ هذا الكتاب، ويجعلنا نتساءل منذ البداية، عن السبب الذي جعله يأمر القارئ بالتخلص منه، وللتو نعود إلى أعمال سابقة لمارسيل بنابو، كانت أيضاً، مثار جدل في الكتابة، مثل كتابه الشهير «لماذا لم أكتب أيا من كتبي؟»، وكأنه بذلك يؤكد أن كل ما هو مكتوب، هو مكتوب سلفاً!. ولكن الأمر ليس كذلك، فالأمر يطرح إشكالاً خاصاً بالنسبة للقراءة، في ظل الزمن الحديث، وكأنه بذلك يبحث عن قارئ من نوع خاص كي يوقظ فيه كل النوازع في البحث والرغبة في المعرفة.