الميليشيات تقتحم سجن صنعاء وتعتدي على المعتقلين

صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أقدمت مليشيا الحوثي على اقتحام عنابر السجناء بالسجن المركزي بصنعاء وسط سماع أصوات إطلاق نار وتصاعد أدخنة قنابل مسيلة للدموع. ويقبع في السجن عشرات من المعتقلين السياسيين، إضافة إلى سجناء في قضايا جنائية.

جاء ذلك، رداً على احتجاجات داخل السجن المركزي قام بها مئات من المعتقلين للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية، حيث طالب المحتجون بتوفير الغذاء والمياه لهم المنقطعة عن السجن منذ عدة أيام. وأكد شهود عيان أن الميليشيات استخدمت الهراوات والقنابل الغازية لتفريقهم وإعادتهم بالقوة إلى عنابرهم.

وفي بيان لها، دانت رابطة أمهات المختطفين بصنعاء ما يتعرض له أبناؤهن المختطفون حالياً داخل السجن المركزي من اعتداء وضرب واستخدام مسيلات الدموع ومحاولة اقتحام العنابر الخاصة بهم. وأضافت الرابطة في البيان «إننا في رابطة الأمهات نحمل مليشيا الحوثي وصالح ما قد يتعرض له المختطفون وما قد تؤول إليه الأوضاع خلال الساعات القادمة، كما نطالب المنظمات الحقوقية والإنسانية سرعة التدخل لإنقاذ جميع المختطفين داخل السجن المركزي بصنعاء». ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من منع أهالي بعض المعتقلين من الزيارة الأسبوعية دون توضيح الأسباب.

وفي السياق ذاته، ناشدت رابطة أمهات المختطفين في محافظة الحديدة، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الضغط من أجل إطلاق سراح أبنائهم المخفيين قسراً في سجون الميليشيات الانقلابية.

وأصدرت الرابطة بيان بمناسبة اليوم العالمي للإخفاء القسري الذي يصادف 30 أغسطس من كل عام، عبرت فيه عن استنكارها لاستمرار عملية اختطاف وإخفاء العشرات من أبنائهن في سجون الحوثي وصالح، مضيفة أن أمهات المخفيين لا يستطعن التواصل ما أبنائهن المختطفين أو الاطمئنان على صحتهم.