5 يوليو.. «هاتريك» روسي

في مثل هذا اليوم من عام 1982 حقق المنتخب الإيطالي فوزاً تاريخياً على حساب المنتخب البرازيلي 3 - 2، وذلك في مباريات الدور الثاني من البطولة الذي كان يقام بنظام المجموعات في تلك النسخة التي استضافتها إسبانيا. وضم المنتخب البرازيلي كوكبة من النجوم المميزين، وأطلق على ذلك الجيل بأنه الأفضل تاريخ السامبا البرازيلية، وفي المجموعة التي ضمت البرازيل والأرجنتين وإيطاليا.

كانت جميع المؤشرات تؤكد بأن البرازيليين هم الذين سيتأهلون من هذه المجموعة، لكن المنتخب الإيطالي انتفض في تلك المواجهة، وحقق فوزاً كبيراً بقيادة المهاجم المميز باولو روسي، والذي أحرز ثلاثة أهداف «هاتريك» في مرمى السامبا، قادتهم حينها للقب كأس العالم الثالث في تاريخ الآزوري، بعد التفوق على المنتخب الألماني في مباراة النهائي.