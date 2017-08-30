عودة 16 جريحاً يمنياً بعد العلاج في الهند

عدن (الاتحاد)

عاد 16 جريحاً يمنياً عقب انتهاء رحلتهم العلاجية في مستشفيات هندية ضمن المنحة العلاجية التي تبنتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم الدعم والرعاية الصحية والعلاجية لجرحى الحرب.

ووصل الجرحى مع مرافقيهم إلى مطار عدن وسط استقبال لذويهم الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها دولة الإمارات في التخفيف من معاناة الجرحى الذين ضحوا من أجل الدفاع عن الوطن في وجه الميليشيات الانقلابية.

وعبر الجرحى عن شكرهم وتقديرهم لما بذلته دولة الإمارات في تقديم العون والمساعدة لهم من أجل استكمال علاجهم في المستشفيات الخارجية، مضيفين أن اللفتة الإنسانية التي تتبناها المؤسسات والهيئات الإماراتية تدل على عمق العلاقات الأخوية الصادقة للإمارات تجاه أشقائهم في اليمن في محنتهم الراهنة.

وأفاد مسؤولون في لجنة شؤون الجرحى بالهند بأن الجرحى خضعوا إلى عمليات جراحية في العيون والمخ والأعصاب والعظام والجراحات الباطنية والمسالك البولية، مضيفين أن الأشقاء الإماراتيين تكفلوا بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة منذ وصول الجرحى إلى الهند وحتى عودتهم إلى الوطن.