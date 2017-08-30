«الشرعية» تقتحم أحياء جديدة في ميدي

بسام عبدالسلام، عقيل الحلالي (صنعاء، عدن)

اقتحمت قوات الجيش الوطني في ميدي أمس، أحياء جديدة داخل المدينة، بعد أن تمكنت من تطهير بعض الأحياء المحررة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الانقلابية في شوارع المدينة، وفي العديد من الابنية السكنية. وقالت مصادر ميدانية، إن الجيش الوطني يواصل عملية تمشيط الأحياء المحررة وتحرير ما تبقى من أوكار المليشيات داخل المدينة. وأفادت المصادر الميدانية بأن الفرق الهندسية المكلفة بنزع الألغام والمتفجرات تمكنت حتى الآن من نزع عشرات الألغام والمتفجرات، وتفكيك العشرات من العبوات الناسفة.

إلى ذلك، قتل وجرح 5 من المليشيات الانقلابية بمنطقة طياب ذي ناعم بمحافظة البيضاء. وأكدت مصادر محلية أن المقاومة شنت هجوماً مباغتاً على موقع المليشيات في جبل زمهر بمنطقة طياب بمديرية ذي ناعم أسفر عن سقوط 5 من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح.

بدوره، دمّر طيران التحالف العربي في غارتين منفصلتين فرقتين تابعتين للميليشيات الانقلابية في منطقتي «حام الأعلى» و«الحيال» في مديرية المتون بمحافظة الجوف.

وقال موقع «سبتمبر نت» التابع للشرعية، إن الجيش الوطني في المنطقة السادسة صد اليوم هجوماً شنته الميليشيات الانقلابية على مواقعه في وادي «قويحش» بجبهة الساقية، وأن المهاجمين لاذوا بالفرار، وأن ألغاماً أرضية زرعتها الميليشيا في وقت سابق تفجرت ببعض الفارين فسقطوا بين قتيل وجريح. وفي السياق ذاته، اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية في موقع صفر الحنايا بجبهة حام، وتمكنت مدفعية الجيش من القضاء على مصدر النيران المعادية.

نجا قائد شرطة مديرية دارسعد في مدينة عدن، من محاولة اغتيال، وأصيب أحد مرافقيه بجراح عقب كمين مسلح نصبه مجهولين أثناء مروره في أحد شوارع المديرية.

وأفاد مصدر أمني لـ «الاتحاد» بأن مسلحين أطلقوا وابلاً من الرصاص على سيارة العقيد عدنان علي بن علي مدير شرطة دار سعد أثناء مرورها في سوط المديرية، مشيراً إلى أن إطلاق النار أدى إلى إصابة أحد مرافقي العقيد عدنان، فيما لاذ المهاجمون بالفرار. وأضاف أن قائد الشرطة كان في مهمة أمنية في أحد أحياء دار سعد قبل أن يتعرض للهجوم.