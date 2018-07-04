64.2% نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية

سيؤول (د ب ا)
أظهرت بيانات رسمية نشرت أمس، ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي جديد خلال النصف الأول من العام الحالي.
ووفقاً لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، تلقت كوريا الجنوبية تعهدات استثمار أجنبي مباشر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بقيمة 15.75 مليار دولار، بزيادة 64.2% على الفترة نفسها من العام الماضي.
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ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى ودائع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ووحدات حقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب.
وقال «المركزي»، إن كوريا الجنوبية جاءت في المركز التاسع عالمياً من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي بنهاية مايو الماضي، في القائمة التي تتصدرها الصين واليابان وسويسرا.