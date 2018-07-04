64.2% نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية

سيؤول (د ب ا)

أظهرت بيانات رسمية نشرت أمس، ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي جديد خلال النصف الأول من العام الحالي.

ووفقاً لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، تلقت كوريا الجنوبية تعهدات استثمار أجنبي مباشر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بقيمة 15.75 مليار دولار، بزيادة 64.2% على الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الوزارة، إن الاستثمار الفعلي الذي نفذته الشركات الأجنبية خلال هذه الفترة بلغ 9.46 مليار دولار، مرتفعاً بنسبة 76.4% عن العام السابق، إلى ذلك، أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي أمس، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 400 مليار دولار لللمرة الأولى مرة بنهاية يونيو الماضي على خلفية المكاسب المتزايدة من الاستثمار في الأصول الأجنبية. وتجاوز احتياطي النقد الأجنبي حاجز 300 مليار دولار في أبريل 2011، و200 مليار دولار في فبراير 2005 ،و100 مليار دولار في سبتمبر 2001.

ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى ودائع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ووحدات حقوق السحب الخاصة وسبائك الذهب.

وقال «المركزي»، إن كوريا الجنوبية جاءت في المركز التاسع عالمياً من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي بنهاية مايو الماضي، في القائمة التي تتصدرها الصين واليابان وسويسرا.