  • الأربعاء 08 ذي الحجة 1438هـ - 30 أغسطس 2017م

المخلوع يرفض لقاء لجنة وساطة والحوثيون يعتدون على مستشاره القانوني

عودة الحشد العسكري بين طرفي الانقلاب في صنعاء
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تاريخ النشر: الأربعاء 30 أغسطس 2017

صنعاء (الاتحاد، وكالات)

عاد الانقلابيون الحوثيون والموالون للمخلوع صالح إلى الاحتشاد في العاصمة اليمنية صنعاء، في مؤشر إلى عودة التوتر بين الجانبين، عقب هدنة هشة عقدت بين الطرفين مساء أمس الأول.

ورفض المخلوع أمس، استقبال لجنة وساطة من طرف ميليشيات الحوثي، بشأن حادثة مقتل أحد قادة حزبه، وهو العقيد خالد الرضي.

وأكدت مصادر يمنية محلية أن لجنة الوساطة التي حاولت لقاء صالح، كانت تسعى إلى التحكيم القبلي وفق العادات اليمنية في قضية مقتل الرضي، نائب رئيس الدائرة السياسية للحزب الذي يتزعمه صالح.

في غضون ذلك، اعتدى &rlmالحوثيون في العاصمة صنعاء على محمد المسوري، المستشار القانوني لصالح، ما أدى إلى إصابته بجروح وصفت بأنها بالغة. وأكد مقربون من المسوري أن الاعتداء على الرجل أدى إلى إصابته بكسور في يده ورجله.

وقال مسؤول قيادي في الحزب، إن المسلحين الحوثيين اعتدوا على المحامي محمد المسوري، ما أسفر عن إصابة بكسور عديدة في يديه ورجليه، مشيراً إلى أنه تم نقل المسوري إلى المستشفى للعلاج. ... المزيد
     
 