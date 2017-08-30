عودة الحشد العسكري بين طرفي الانقلاب في صنعاء

صنعاء (الاتحاد، وكالات)
عاد الانقلابيون الحوثيون والموالون للمخلوع صالح إلى الاحتشاد في العاصمة اليمنية صنعاء، في مؤشر إلى عودة التوتر بين الجانبين، عقب هدنة هشة عقدت بين الطرفين مساء أمس الأول.
ورفض المخلوع أمس، استقبال لجنة وساطة من طرف ميليشيات الحوثي، بشأن حادثة مقتل أحد قادة حزبه، وهو العقيد خالد الرضي.
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في غضون ذلك، اعتدى &rlmالحوثيون في العاصمة صنعاء على محمد المسوري، المستشار القانوني لصالح، ما أدى إلى إصابته بجروح وصفت بأنها بالغة. وأكد مقربون من المسوري أن الاعتداء على الرجل أدى إلى إصابته بكسور في يده ورجله.
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