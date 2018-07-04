أسهم اليابان تغلق منخفضة مع تراجع شركات التكنولوجيا

طوكيو (رويترز)

انخفض المؤشر نيكي للأسهم اليابانية للجلسة الثالثة على التوالي أمس، مع هبوط أسهم شركات صناعة الرقائق الأميركية، ما أثر سلباً على قطاع التكنولوجيا، وانخفاض سهم فاست ريتيلينج ذي الثقل بسبب تباطؤ المبيعات.

وتراجع المؤشر نيكي القياسي 0.31% ليغلق عند 21717.04 نقطة، بعدما نزل إلى 21604.18 نقطة.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا المتقدمة مقتفية أثر نظيرتها في وول ستريت، ما ضغط على المؤشر نيكي.

وهبط سهم طوكيو إلكترون 4.44% وأدفانتست كورب 4.29% وسومكو كورب 4.74% وسكرين هولدنجز 4.18%.

وكان المؤشر ناسداك المجمع الزاخر بأسهم التكنولوجيا انخفض 0.86% في بورصة وول ستريت أمس الأول، مع هبوط أسهم شركات صناعة الرقائق.