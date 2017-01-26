«دون كيشوت»... نموذج لأوّل رواية في العصر الحديث

جان كانافاجّيو

ترجمة: أحمد حميدة

خلافاً لما يمكن أن يتبادر للذّهن، فإنّ دون كيشوت لم يقدّم في نظر قرّاءه الأوائل مثالاً وطنيّاً، بل رأوا في قصّته نموذجاً لما سيغدو لاحقاً الرّواية الحديثة. وكان علينا أن ننتظر القرن الثّامن عشر، كما نرى في إنكلترا، فيلدينغ وسمولاّت وستارن، ينضوون تحت لواء دعوته.

و في ذات الوقت، ففي وطنه الأصليّ كان ينظر إلى قصّة هيدلغو، الألمعيّ الأريب، على أنّها غير قابلة للتصنيف ضمن الأجناس الأدبيّة المتعارفة، ويتوجّب الإرتهان في تثمينها إلى المقاصد التي حدّدها الكاتب في مقدّمته: «قلب الآلة غير الموثوقة لكتب النّبالة والفروسيّة». فتجد القصّة هكذا تعليلها في ما يشبه المفارقة، بالمعنى الذي جعل الدّارسين ينظرون إليها على أنّها «رواية مضادّة «، جاءت لتعلن عن زوال وشيك لجنس أدبيّ غدا، وبصورة جليّة، مهترئاً ومبغوضاً.

لا شكّ أنّ الرّومانطيقيين الألمان، في السّنوات الأولى التي أعقبت الثّورة الفرنسيّة، كانوا قد شرعوا في قراءة جديدة لعمل سيرفانتيس، حين أضفوا على فارس دي لا منشا بعداً متسامياً لأوديسّة حقيقيّة. وشيئاً فشيئاً، من ديكنس إلى فلوبير، ومن دستيوفسكي إلى ملفيل، سيحوز دون كيشوت مكانة النصّ الأدبي المؤسّس: نصّ.. عوض أن يسرد من الخارج ما يحدث للشخصيّة الرّواية، فهو يمنح تلك الشّخصيّة، ولأوّل مرّة، نعمة الكلام، ومعها القدرة على استعمالها بحريّة، لإعادة تشكيل الحركة التي وفقها يصوغ نفسه، كلّما تطوّرت به الأحداث.