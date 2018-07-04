مسؤول أوروبي يتوقع حرباً تجارية

ميونخ (ألمانيا) (د ب أ)

أعرب مفوض شؤون الميزانية بالاتحاد الأوروبي جونتر أوتينجر عن توقعاته باندلاع حرب تجارية. وقال أوتينجر أمس، خلال فعالية لمعهد «إيفو» الألماني للاقتصاد بمدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، إنه على الرغم من تزايد القلق داخل الأوساط الاقتصادية الأميركية وداخل الرأي العام وتزايد ضغطه على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن زيادة الرسوم الجمركية على واردات السيارات تعد أمراً متوقعاً، وقال: «سيصل الأمر إلى حرب تجارية».

وشدد المفوض الأوروبي على ضرورة أن توسع أوروبا السوق الداخلية الخاصة بها وأن تتحدث داخل اللجان الدولية بصوت واحد من أجل اكتساب مزيد من الثقل، وقال: «يجب أن تصبح أوروبا قادرة على السياسة العالمية. نحن لسنا كذلك حتى الآن». وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية مثلا لديها حق الفيتو داخل صندوق النقد الدولي، ولكن الأوروبيين ليس لديهم هذا الحق، لأن دول الاتحاد الأوروبي لم تجمع أصواتها. وأعرب أوتينجر عن أمنيته في التوصل لسياسة خارجية مشتركة، وأن يكون هناك وزير خارجية أوروبي وجيش أوروبي.