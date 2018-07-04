«دبي للذهب» توسّع سلّة الضمانات الاحتياطية

دبي(الاتحاد)

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع وشركتها التابعة المختصة بخدمات الطرف المقابل المركزي، شركة دبي لمقاصة السلع، أن أعضاء المقاصة أصبحوا قادرين الآن على تقديم الأوراق المالية العالمية المعتمدة كضمانات احتياطية.

ودعماً لعملية توسيع سلّة الضمانات، سيقدم بنك ستاندرد تشارترد خدمات إدارة الإيداع لهذه الصيغة الإضافية من الضمانات، كما سيكون مسؤولاً عن حماية الأصول.

ويقوم أعضاء المقاصة في شركة دبي لمقاصة السلع حالياً بتقديم ضمانات احتياطية مقابل هوامش تداولاتهم بصيغة نقدية، وضمانات بنكية، وودائع لأجل، وضمانات سبائك على منصة Tradeflow، لكنهم مع هذه الخطوة سيكونون قادرين على استخدام أذونات وسندات الخزينة البريطانية والأميركية، وغيرها من الأوراق المالية المعتمدة ذات الدخل الثابت.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «نحن سعداء بهذه الشراكة مع بنك ستاندرد تشارترد لتوسيع سلة الضمانات الاحتياطية في بورصتنا، فمن خلال السماح للمشاركين في السوق بتعويض التزامات الهوامش الخاصة بهم بأوراق مالية عالمية.

وسوف يوفر العرض الجديد قيمة إضافية للأعضاء من خلال مساعدتهم على استخدام أصولهم، كما سيوفر لهم ضمانًا إضافيًا لأنة يحظي بدعمٍ من قبل أحد البنوك الأكثر شهرةً في العالم».

من جانبه، قال معتصم إقبال، رئيس قسم المعاملات المصرفية، بنك ستاندرد تشارترد، الإمارات: «مع تاريخنا الطويل الذي يمتد إلى نحو 60 عامًا في الدولة، يتمتع بنك «ستاندرد تشارترد» بمكانة جيدة تمكنه من تعزيز شبكته وقدراته العالمية الواسعة لضمان تلبية احتياجات عملائنا المالية بطريقة فعالة وسلسة».