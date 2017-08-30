أبوظبي (الاتحاد، مواقع إخبارية)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أمس، التزام الإمارات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقال في تغريدة على حسابه في تويتر«من المهم في هذا المفترق أن نؤكد على التزام الإمارات بمجلس التعاون الخليجي، وأن نثمن إنجازات المجلس على مستوى التكامل الشعبي في الخليج العربي».

جاء ذلك، في وقت قال تقرير لقناة«العربية»، إن وسائل إعلام قطرية عكفت على التقليل من دور مجلس التعاون الخليجي والحديث عن حق قطر في الانسحاب من المجلس لعدم ضمان مصالحها في ظل استمرار حملة المقاطعة ضدها من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) التي اتهمت الدوحة بدعم وتمويل التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

وتزامنت الحملة الإعلامية القطرية مع تصريحات للسفير الإيراني السابق في الدوحة، عبد الله سهرابي، كشف فيها أن أمير قطر تميم بن حمد كان ينوي الانسحاب من مجلس التعاون منذ بداية الأزمة، إلا أن مستشاريه نصحوه بالتريث.

وشنت وسائل إعلام قطرية خاصة المكتوبة، حملة على مجلس التعاون قائلة «إنه لم يقدم شيئاً لقطر ولمصالحها الأمنية، بل يقوم بدور سلبي تجاهها خلال الأزمة، نظراً إلى أن الدول المقاطعة تشكل الكتلة الأكبر»، وأشارت إلى أن الدوحة تعتمد في ضمان أمنها على شراكة مع دول خارج المجلس، مثل تركيا وأميركا، وأن انسحابها من المجلس خيار وارد.