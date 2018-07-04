«الإمارات العالمية للألمنيوم» تزود «فيدانتا» بالبوكسيت

دبي (الاتحاد)
وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، اتفاقية مع شركة فيدانتا المحدودة، تورد بموجبها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، البوكسيت المستخرج من منجم الشركة في غينيا إلى شركة فيدانتا، بدءاً من عام 2019.
شهد حفل توقيع الاتفاقية في نيو دلهي امس، عبد الله جاسم بن كلبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسمير كايري المدير التنفيذي للمعادن المتنوعة في شركة فيدانتا، وأجاي ديكسيت المدير التنفيذي للألمنيوم والطاقة في شركة فيدانتا.
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ومن المتوقع أن تنطلق أولى عمليات تصدير البوكسيت من مشروع غينيا ألومينا خلال الربع الثاني من عام 2019. ومن المتوقع أن يصل إنتاج البوكسيت إلى ما يقارب 12 مليون طن سنوياً عند استقرار العمليات في هذه المنطقة، وتمتاز غينيا بالبوكسيت عالي الجودة والذي يعد من الأفضل في العالم.
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وخلال عام 2017، زودت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شركة فيدانتا بثلاث شحنات من عينات البوكسيت من مؤسسة غينيا ألومينا كوربوريشن، لاختبار الخام في مصفاة الألومينا التابعة لفيدانتا، وبلغ مجموع شحنات العينات نحو 150 ألف طن.
وتشحن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم البوكسيت من غينيا إلى الهند باستخدام سفن كاب سايز، والتي تعد من أكبر سفن شحن البضائع في العالم.