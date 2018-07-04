«الإمارات العالمية للألمنيوم» تزود «فيدانتا» بالبوكسيت

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، اتفاقية مع شركة فيدانتا المحدودة، تورد بموجبها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، البوكسيت المستخرج من منجم الشركة في غينيا إلى شركة فيدانتا، بدءاً من عام 2019.

شهد حفل توقيع الاتفاقية في نيو دلهي امس، عبد الله جاسم بن كلبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسمير كايري المدير التنفيذي للمعادن المتنوعة في شركة فيدانتا، وأجاي ديكسيت المدير التنفيذي للألمنيوم والطاقة في شركة فيدانتا.

وتقوم شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، المملوكة بالكامل من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ببناء منجم البوكسيت والبنية التحتية المرتبطة به للتصدير في جمهورية غينيا في غرب أفريقيا، في إحدى أكبر عمليات الاستثمار التأسيسي في هذه الدولة على مدى 40 عاماً، ويعتبر البوكسيت المعدن الخام الذي يستخرج منه الألمنيوم.

ومن المتوقع أن تنطلق أولى عمليات تصدير البوكسيت من مشروع غينيا ألومينا خلال الربع الثاني من عام 2019. ومن المتوقع أن يصل إنتاج البوكسيت إلى ما يقارب 12 مليون طن سنوياً عند استقرار العمليات في هذه المنطقة، وتمتاز غينيا بالبوكسيت عالي الجودة والذي يعد من الأفضل في العالم.

وقال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «سيسهم بدء عمليات الإنتاج في مشروع غينيا ألومينا في خلق مصدر جديد للبوكسيت عالي الجودة لدعم احتياجات صناعة الألمنيوم العالمية، مما يساهم بدور فاعل في تنمية اقتصادات جمهورية غينيا ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى مثل الهند، وتشكل هذه الاتفاقية مع فيدانتا علامة بارزة في تطوير هذا المشروع، ونتطلع إلى إمدادهم بالبوكسيت بشكل موثوق خلال السنوات المقبلة من خلال عملياتنا الآمنة والمسؤولة في مؤسسة غينيا ألومينا كوربوريشن».

وخلال عام 2017، زودت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم شركة فيدانتا بثلاث شحنات من عينات البوكسيت من مؤسسة غينيا ألومينا كوربوريشن، لاختبار الخام في مصفاة الألومينا التابعة لفيدانتا، وبلغ مجموع شحنات العينات نحو 150 ألف طن.

وتشحن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم البوكسيت من غينيا إلى الهند باستخدام سفن كاب سايز، والتي تعد من أكبر سفن شحن البضائع في العالم.