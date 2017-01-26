انثيال للأبد الأزرق

كتابة وتصوير: لولوة المنصوري

القلب شراع الجسد، وشراع القلب مفتوح على عيون السماء وطين الطفولة النادرة، تحرضك الحرية لتذوب في الحب، ترفرف كالعطر، تضيء كالشعلة فم المعابد والفصول والحقول والنجوم..، لتفتح الجبل كالنهر، وتبحث عن أسطورتك، تسافر في الدوران اللذيذ، في شفق الشك، تفتح أفواه الخيران وتلمس أبعادها المرتبكة، إنها مغامرة تستحق أن تعاش، ضع المسلمات جانباً وذب في داخلك، بوسع الكلمة أن تلمس بحر القلب، وتحضن في داخلها خيوطاً بريئة لطفلة الجنون والإيمان التي تدعى (حريّة)، تحتويها في ثراء الصورة وسعة الحنين والغناء المطلق عبر نص يقاوم النسيان. وما أعذب الكلام فيها وإنْ كان وهماً وشكاً وشعاراً وجدانياً أو شعوراً غامضاً أو درباً طويلاً شائكاً يغرينا بالاكتشاف، طريق لم تبرز معالمه إلا بما تيسر من الإشارات المريحة والمقلقة، المسعفة والمهلكة، البريئة والخبيثة، المترعة بالتناقضات والأضداد.

الحرية هي النقطة المقفلة التي يصل إليها الوعي، كحال الصحراء عند الصوفية، هي المكان الذي تبدأ فيه الشعور بأنك تختفي، إنه المعنى الملغز الذي حيّر الفلاسفة والمفكرين، المحيط المربك الذي نعجز عن منحه فهماً إنسانياً محدداً، إنه لغز من ألغاز الله التي ما كُشف عن حله، كمفاهيم الموت والحياة والخلق والبدء والانتهاء.

غير أنها أيضاً بكل شفافية تلك الطفلة الوحشية في أغنية فيروز، عالية كالشمس، فاتنة كالرغبة، شهية كالثمرة، مرحة كالصبح، غامضة كالسديم.

حين يترك القارب الدنيا وراءه