أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ستارت إيه دي»، منصة الابتكار وريادة الأعمال بجامعة نيويورك أبوظبي، عن عقد شراكة للمرة الأولى مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وذلك بهدف تقديم نسخة مطوّرة من برنامج «ابتكاري» لحضانة الأعمال.

وتأتي الشراكة لتقدم نسخة مطورة من برنامج «ابتكاري» تمتد على مدار 6 أشهر وتهدف لمساعدة مواطني دولة الإمارات على تطوير وتحديث شركاتهم الناشئة المختصة بقطاع التكنولوجيا.

ومن المقرر أن ينطلق برنامج ابتكاري بداية من 30 سبتمبر 2018 وحتى 31 مارس 2019 في جامعة نيويورك أبوظبي.

وتستقبل حاضنة الأعمال الشركات الناشئة التي لديها شريك إماراتي واحد على الأقل، على أن يتم اختيار خمسة فرق خلال عملية التقييم ذات المعايير الصارمة، والتي تتضمن تقديم طلبات عن طريق الإنترنت، إلى جانب إجراء مقابلات شخصية، ليتم اختيار الفرق بناءً على عدة معايير، منها المفاهيم المقترحة للمشاريع وقدرتها على الوصول إلى الأسواق، فضلاً عن النماذج الأولية المقدمة والأدلة المستخدمة لإثبات صحة المفهوم.

مع العلم أن باب استقبال الطلبات مفتوح حالياً عبر الموقع الإلكتروني ibtikari.startad.ae، ويعد الموعد النهائي لتلقي الطلبات يوم 31 أغسطس 2018.

وتشمل الهيكلية الجديدة للحاضنة ثلاث مراحل مختلفة تضم التوجيه وبناء شبكات العلاقات وتقييم الاستثمار، بينما سيتوجب على الفرق المشارِكة في البداية حضور سلسلة من الجلسات التدريبية والاجتماعات الفردية مع مرشدين من برنامج «ابتكاري»، ليقوم بعدها منظمو البرنامج بتوفير فرص التعارف واللقاء مع عدد من أهم المؤسسات الشريكة محلياً وفي مدينة نيويورك على حد سواء. وبالإضافة إلى ذلك، يحصل المشاركون على دعم مالي وغير مالي مقدم من صندوق خليفة، وذلك في حال استيفائهم لمعايير الدعم المطلوبة. وتركز المرحلة الثالثة من البرنامج على تقييم الاستثمار، حيث ينظم مستشارو منصة «ستارت ايه دي» اجتماعات دورية مع الفرق المشاركة لتزويدهم بتقييم مفصل حول نماذج الأعمال الخاصة بهم والاستثمارات الخارجية التي من المحتمل أن تستقطبها هذه النماذج. وتحظى الفرق الخمسة المختارة بإمكانية استخدام المرافق الخاصة بصناعة النماذج الأولية ضمن منصة «ستارت إيه دي»، جنباً إلى جنب مع مساحات العمل المشتركة ضمن جامعة نيويورك أبوظبي، وذلك على امتداد فترة برنامج «ابتكاري».

وقال راميش جاغاناثان، نائب عميد جامعة نيويورك أبوظبي لشؤون ريادة الأعمال والابتكار والعضو المنتدب لمنصة «ستارت أيه دي» :«تجسد ستارت إيه دي برنامج ابتكار وريادة أعمال مخصص يلتزم بالعمل على بناء وتطوير مشهد ريادة الأعمال في دولة الإمارات من خلال تعزيز وتنمية القدرات المحلية. وقال عبد الله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع:«يجسد قطاع التكنولوجيا واحداً من أهم القطاعات الاستثمارية الواعدة، وذلك على الرغم من مستويات التنافسية الكبيرة من الشركات العالمية المختلفة».