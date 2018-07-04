مكتوم بن محمد يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة بوش الألمانية

دبي( وام)

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، في مجلسه بزعبيل ظهر أمس، فولكمار دينير رئيس مجلس إدارة شركة بوش الألمانية.

ورحب سموه بفولكمار دينير والوفد المرافق، مشيراً إلى مساعي إمارة دبي لتعزيز الاستثمارات في جميع المجالات، وعلى الصعد كافة، بما يعود على الاقتصاد الوطني بالازدهار، مؤكداً أن كافة الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال يحظون برعاية خاصة ومثالية، من خلال توفير بيئة عمل قاطبة تتماشى مع الأطر العالمية.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة باستراتيجية الشركة ونشاطها في المنطقة والعالم، وبحث سبل التعاون بهدف تحقيق تطلعات الشركة في التوسع على مستوى الشرق الأوسط.

وأعرب فولكمار دينير عن إعجابه بدولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص، لما شهدته من تطور مذهل في كافة المجالات، ولما توفره من إمكانات وتسهيلات لوجستية متميزة للشركات والمستثمرين في القطاعات كافة للارتقاء، وتحقيق طموحات الإمارة.

حضر اللقاء، عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، والدكتور محمد الزرعوني المدير العام لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، وهشام القاسم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة وصل في دبي، ومالك آل مالك المدير التنفيذي لمجموعة «تيكوم».