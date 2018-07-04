الإمارات تشارك في اجتماع كازاخستان الدولي للاستثمار

أستانا (الاتحاد)

شارك وفد تجاري من دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع كازاخستان الدولي للاستثمار الذي استضافته حكومة كازاخستان، خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو الجاري، على هامش الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس مدينة أستانا عاصمة جمهورية كازاخستان.

وقدم الاجتماع منصة لمناقشة الإمكانيات الهائلة والفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد الكازاخي الذي شهد نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، كما سلط الضوء على البيئة الاستثمارية الفريدة التي تتمتع بها وأهمية المشاركة الدولية في المراحل القادمة من تطوير مدينة أستانا.

وقال الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان: «تزامناً مع الزيارة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والوفد رفيع المستوى المرافق له، تأتي مشاركة وفد دولة الإمارات في اجتماع كازاخستان الدولي للاستثمار، هذا الحدث المهم، وحرصنا على التواجد مع مجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين الذين يمثلون عدة قطاعات استثمارية، وأيضاً خلال افتتاح المركز المالي في مدينة أستانا واحتفالاتها بمرور عشرين عاماً على اختيار مدينة أستانا عاصمة لجمهورية كازاخستان في ظل الزخم الملموس الذي تشهده العلاقات الإماراتية الكازاخستانية، ورغبتنا المتبادلة في توطيد أواصر التعاون الثنائي بين البلدين». ومن جهته، قال الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، إن الإمارات تعد من المستثمرين الرئيسيين من بين دول الشرق الأوسط في كازاخستان، ولعل هذا التطور الاقتصادي يعكس مدى حرص القيادة السياسية في الإمارات وكازاخستان على تعميق العلاقة بما يخدم الأهداف الاستراتيجية فيما بين الدولتين. وأضاف :من ناحية أخرى فإن الزيارات المتبادلة الحكومية منها والتجارية لرجال الأعمال والمستثمرين إنما تدعم تطور العلاقة والاهتمام المتزايد من قبل القطاع الخاص في الإمارات ورغبته في تعزيز العلاقة بكازاخستان. كما أكد اهتمام مجموعة بن حم بدراسة فرص الاستثمار المتاحة في الصين وإمكانية تنفيذ مشاريع استثمارية بها.

وقال :تربطنا بكازاخستان علاقات وثيقة ومتميزة ومتطورة تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان وخاصة في المسار الاقتصادي والتجاري.

من جانبه، قال السفير خيرات لاما شريف، سفير جمهورية كازاخستان في دولة الإمارات: «يقدم اجتماع كازاخستان الدولي للاستثمار فرصة ثمينة للمستثمرين الدوليين للتعرف على المزايا والفرص التي تقدمها كازاخستان كدولة ملتزمة بتحقيق معدلات نمو ثابتة، وتسعى إلى تعميق علاقاتها مع شركائها الدوليين».

وقال جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن مشاركة المجلس ضمن وفد الدولة المشارك في الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس مدينة «أستانا» تأتي ضمن الجهود التي يبذلها المجلس لاستكشاف الفرص الاستثمارية الآمنة في الخارج».