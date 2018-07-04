«المالية» تناقش انعكاسات تسعير الخدمات الحكومية

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت دائرة المالية لإمارة أبوظبي مؤخراً، ورشة عمل حول دليل تسعير الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار سعيها لتطبيق الإطار التنظيمي الموحد لتسعير الخدمات الحكومية، وتحقيق التوازن بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والمالية لحكومة أبوظبي.

وعقدت ورشة العمل، بمشاركة معالي رياض عبد الرحمن المبارك رئيس دائرة المالية، وعدد من المديرين التنفيذين والماليين في الجهات الحكومية، وبحضور أكثر من 450 ممثلاً عن 60 جهة حكومية في إمارة أبوظبي.

وتطرقت ورشة العمل إلى عدة محاور مختلفة شملت أهداف الحكومة من إصدار الدليل والمبادئ الأساسية لتسعير الخدمات الحكومية وأسس تصنيف هذه الخدمات وأسس احتساب الرسوم والأثمان والتعرفات للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى إرشادات تسعير الخدمات الحكومية والآثار الإيجابية لتطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية.

كما تطرقت الورشة إلى منهجية احتساب تكاليف الخدمات والنواتج الحكومية، حيث يساهم احتساب تكاليف الخدمات والنواتج الحكومية في رفع مستوى أداء الجهات الحكومية من خلال فوائدها المتعددة التي تشمل تحسين التخطيط المالي وإعداد موازنة الأداء، وتسعير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة توزيع الموارد الحكومية وتمكين الجهات الحكومية من إعداد تقارير مالية على أساس الأداء.

عرضت دائرة المالية خلال الورشة النظام الإلكتروني الجديد الذي طورته الدائرة بهدف أتمتة عملية احتساب تكاليف الخدمات والنواتج الحكومية وتسعير الخدمات الحكومية لتكون جزءاً من النظام الإلكتروني لإدارة الموارد المالية العامة، حيث سيساهم النظام في تحقيق العديد من المنافع منها حصر وتصنيف الخدمات والنواتج الحكومية واحتساب تكلفتها بشكل تلقائي، وتحليل تكاليف ورسوم الخدمات الحكومية، وإعداد تقارير الأداء المالي للجهات الحكومية.

وأشاد معالي رياض عبدالرحمن المبارك رئيس دائرة المالية خلال ورشة العمل بتعاون مختلف الجهات الحكومية في أبوظبي في تطوير وتوحيد المبادئ والأسس المتبعة في تسعير الخدمات الحكومية، مشيراً لأهمية التناغم بين الجوانب المالية والجوانب التشغيلية للخدمات الحكومية مما من شأنه الارتقاء بكفاءة الأداء الحكومي بمختلف جوانبه، وهو ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين من مواطنين ومقيمين وزائرين وجهات استثمارية في الإمارة.

وتوجه معاليه بالشكر إلى كافة الجهات الحكومية وموظفي دائرة المالية وكل من ساهم في إعداد دليل تسعير الخدمات الحكومية، كما توجه بالشكر إلى الجهات الحكومية الأربع التي قامت بعرض تجربتها في تطبيق منهجية احتساب تكاليف الخدمات والنواتج الحكومية.

ووضح معاليه خلال الورشة بأن الهدف الرئيس من إصدار دليل تسعير الخدمات الحكومية هو وضع ضوابط وقواعد موحدة تضمن عدالة فرض الرسوم على الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الخدمات عبر الاستخدام الأمثل للموارد عند تقديم هذه الخدمات، والارتقاء بأطر الرقابة على جودة هذه الخدمات، حيث سيتم احتساب جميع الرسوم بالاستناد إلى اعتبارات التكلفة العادلة.