«ذروة السفر الصيفي» ترفع الطلب بشكل كبير على رحلات الطيران والمطارات

رشا طبيلة(أبوظبي)

بدأ موسم «الذروة للسفر الصيفي» نهاية الأسبوع الماضي مع انتهاء العام الدراسي ويستمر حتى نهاية عطلة الأسبوع الجاري، ليرفع من إشغال رحلات طيران إلى وجهات مطلوبة لتصل إلى 100%، ويُحدث حركة نشطة ومزدحمة في مطارات الدولة.

وينفق سكان الإمارات خلال العام الجاري، 87.6 مليار درهم على السفر للخارج، مقارنة مع 85.2 مليار درهم العام الماضي بنمو 2.8%، بحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.وأكد صلاح الكعبي، المدير التنفيذي لـ«بافاريا» للعطلات، أن ذروة السفر بدأت نهاية الأسبوع الماضي وتستمر لنهاية الأسبوع الجاري، حيث معظم المسافرين يسافرون في هذا الوقت مع انتهاء المدارس فتكتظ المطارات والرحلات.وأشار إلى أن سويسرا تحتل الصدارة في الوجهات الأكثر طلباً في أوروبا يليها ألمانيا والنمسا، ثم تأتي أذربيجان وجورجيا وأرمينيا والتشيك، مشيراً إلى أن إشغال الرحلات إلى الوجهات الأكثر طلباً تصل إلى 100% في موسم الذروة الحالي. ولفت إلى أن موسم العودة سيكون مع انتهاء إجازة عيد الأضحى حتى بداية الموسم الدراسي.

ودعا الكعبي المسافرين إلى ضرورة التسجيل في خدمة تواجدي قبل السفر، وشدد على ضرورة عدم التعامل مع أفراد فيما يتعلق بحجز الفنادق أو الجولات السياحية أو وسائل النقل بهدف التوفير، بل القيام بالحجز عن طريق مكاتب سفر معتمدة داخل الدولة أو في البلد المنشودة لضمان حقوقهم، لأنه في حال حصل أي مشاكل أو تحديات فالمسافر يضمن حقوقه عن طريق المكاتب المعتمدة.

وفي ذات السياق، قال سعود الدرمكي الرئيس التنفيذي ومؤسس «بريميير» للسفر، إن ذروة السفر الصيفي بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي، حيث ارتفع الطلب بشكل كبير، فمطار أبوظبي الدولي يشهد حركة مسافرين كبيرة في الوقت الراهن.

وأكد أن الوجهات الأكثر طلباً من المواطنين هي ألمانيا وأذربيجان وجورجيا إلى جانب الطلب الكبير من المقيمين على الدول العربية، لافتاً إلى أنه بسبب ارتفاع الطلب على السفر على تلك الوجهات رفعت الاتحاد للطيران من عدد رحلاتها إلى أذربيجان.

وأشار إلى أن موسم الذروة بالنسبة للعودة من السفر سيكون في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس قبل بدء الموسم الدراسي، ودعا الدرمكي المسافرين إلى ضرورة التسجيل في خدمة تواجدي والتواصل مع وزارة الخارجية، والتأكد من المتطلبات الأمنية قبل السفر.

وبينت الاتحاد للطيران في رد على استفسارات «الاتحاد»، أنه لمواءمة الطلب خلال فترة الذروة، تم الرفع من الطاقة الاستيعابية وإطلاق رحلات إضافية على عددٍ من الوجهات الرائجة خلال فترة الإجازات بموسم الصيف لهذا العام، حيث تشمل وجهات الشركة المستفيدة من الزيادات في عدد الرحلات والطاقة الاستيعابية كلاً من بيروت وباكو والرباط، وهونغ كونغ، وموسكو، وبلغراد، وأثينا، وإسطنبول وأستانا. وتنصح الاتحاد للطيران الضيوف بالوصول إلى مطار أبوظبي الدولي قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد المغادرة المحدد للرحلة، على أن يضعوا في اعتبارهم ازدحام حركة السير في الطرق المؤدية إلى المطار، كما تذكر الشركة المسافرين بإمكانية إتمام إجراءات السفر مسبقاً في مرافق مبنى المسافرين داخل المدينة مقابل 30 درهماً للشخص الواحد.