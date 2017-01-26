بردى وواديه وحرب المياه.. ماذا عن الكتابة؟

سوسن جميل حسن
ليست سوريا بحربها العبثية الفتاكة أول مثال، ولن تكون الأخير، فتاريخنا وما حفظت كتب التراث في بطونها يقدم إلينا الأمثلة الفجة المحزنة على ما خزنت هذه الأمة من قصص وحكايات وحروب كرست الخلافات والشقاق وأورثت الضغينة بين الإخوة، وبقيت كجذوة مطمورة تحت رماد الأمجاد الذابلة، ينفخ فيها كلما أرادت الحروب أن تستعر. حتى صارت حكايات تراثنا هذا مفخرة تدرسها الأجيال المتعاقبة في كتبها المدرسية، وتعقد حولها الجلسات الحوارية وتؤلف الكتب البحثية، ويتبارى فقهاء المذاهب ورجال دينها في تفنيد وقوعها وإثبات صحة الروايات وصحة إسنادها، بينما العالم يتقدم في مسيرة بناء أمجاده الحاضرة والتشبث بعجلة الحضارة التي لا تكف عن المضي إلى الأمام. مثلما شكلت حرب البسوس التي كان في ظاهرها ناقة ومنهلاً واستكباراً من قبل كليب الذي لا ترد إبل مع إبله، فكيف وقد اختلطت مع ناقة أخرى؟، علماً بقيت الأجيال تحفظه في ذاكرتها من دون تفكيك أو استخلاص العبر، بل كان من أهم وأبرز حكايات التراث تتردد في البيوت والسهرات وفي المقاهي على لسان الحكواتية. ألم تورث هذه الحادثة حرباً بقيت تستعر وتضرمها الضغينة أربعين عاماً بعد أن قتل جساس كليباً ولم يسعفه بقطرة ماء:
وقال لجساس أغثني بشربة وإلا فخبّر من رأيت مكاني
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كذلك معركة صفين بين جيش علي بن أبي طالب وجيش معاوية بن أبي سفيان، إذ يذكر التاريخ جانباً من جوانبها هو معركة الماء، التي اختلف الرواة حول من ابتدأها، لكن ما تؤكده الروايات أن الماء استخدم كوسيلة حربية، المرتجى منها كسر شوكة الطرف الآخر. لقد قال الخليفة عمر بن الخطاب عندما طلب منه قادته تقسيم سواد العراق فيما بينهم: «والله أخشى إن قسمته لاقتتلتم فيما بينكم بالماء».
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