الحرب تتغول وتنتهك الجمال بردى وواديه وحرب المياه.. ماذا عن الكتابة؟



تاريخ النشر: الخميس 26 يناير 2017 سوسن جميل حسن ليست سوريا بحربها العبثية الفتاكة أول مثال، ولن تكون الأخير، فتاريخنا وما حفظت كتب التراث في بطونها يقدم إلينا الأمثلة الفجة المحزنة على ما خزنت هذه الأمة من قصص وحكايات وحروب كرست الخلافات والشقاق وأورثت الضغينة بين الإخوة، وبقيت كجذوة مطمورة تحت رماد الأمجاد الذابلة، ينفخ فيها كلما أرادت الحروب أن تستعر. حتى صارت حكايات تراثنا هذا مفخرة تدرسها الأجيال المتعاقبة في كتبها المدرسية، وتعقد حولها الجلسات الحوارية وتؤلف الكتب البحثية، ويتبارى فقهاء المذاهب ورجال دينها في تفنيد وقوعها وإثبات صحة الروايات وصحة إسنادها، بينما العالم يتقدم في مسيرة بناء أمجاده الحاضرة والتشبث بعجلة الحضارة التي لا تكف عن المضي إلى الأمام. مثلما شكلت حرب البسوس التي كان في ظاهرها ناقة ومنهلاً واستكباراً من قبل كليب الذي لا ترد إبل مع إبله، فكيف وقد اختلطت مع ناقة أخرى؟، علماً بقيت الأجيال تحفظه في ذاكرتها من دون تفكيك أو استخلاص العبر، بل كان من أهم وأبرز حكايات التراث تتردد في البيوت والسهرات وفي المقاهي على لسان الحكواتية. ألم تورث هذه الحادثة حرباً بقيت تستعر وتضرمها الضغينة أربعين عاماً بعد أن قتل جساس كليباً ولم يسعفه بقطرة ماء: وقال لجساس أغثني بشربة وإلا فخبّر من رأيت مكاني فقال تجاوزت الأحص وماءه وبطن شبيث وهو غير دفانِ كذلك معركة صفين بين جيش علي بن أبي طالب وجيش معاوية بن أبي سفيان، إذ يذكر التاريخ جانباً من جوانبها هو معركة الماء، التي اختلف الرواة حول من ابتدأها، لكن ما تؤكده الروايات أن الماء استخدم كوسيلة حربية، المرتجى منها كسر شوكة الطرف الآخر. لقد قال الخليفة عمر بن الخطاب عندما طلب منه قادته تقسيم سواد العراق فيما بينهم: «والله أخشى إن قسمته لاقتتلتم فيما بينكم بالماء». وبما أن المياه أساس الحياة، ودارت وتدور الصراعات من أجله على مر التاريخ، والبشرية مهددة بالعطش أمام فجور بني البشر وانتهاكهم للأرض والطبيعة، فقد كان الماء ملهماً للشعراء والأدباء والمبدعين. عدد كبير من الروايات العربية حملت الماء أو دلالاته في عناوينها أو في متونها: ذاكرة الماء/ واسيني الأعرج، غواية الماء/ سامح كعوش، ماء السماء/ يحيى يخلف، قبضة ماء/ أسمهان الزعيم، الرماد الذي غسل الماء/ عزالدين جلاوجي، جيش الماء/ جلال العرضاوي، لغة الماء/ عفاف خلف، حارث المياه/ هدى بركات، رماد الماء/ عبدالعزيز بركة، ماء الورد/ نورة فرج، أبناء الماء/ عواد علي/ العراق، صورة في ماء ساكن/ سلوى الجراح، المياه المعلقة/ محمد مثنى، مياه متصحرة/ حازم كمال الدين. هذا على سبيل التعداد لا الحصر. كما هناك رواية مجاز العشق لنبيل سليمان التي صدرت حديثاً طبعتها الخامسة، ومن شواغلها الأساسية مشكلة المياه في المنطقة العربية، والماء كسبب مهم للصراع العربي الإسرائيلي، فإسرائيل تضع يدها على مصادر المياه ومنابعه إن كان في فلسطين أو المناطق المحتلة من سوريا، وتهجس الرواية بنبوءة العطش لدمشق الشام التي: سيصل عجز الماء فيها سنة 2010 إلى 69%، وفي 2020 إلى 80% إلا إن جُرت إليها المياه من خارج حوض بردى والأعوج. كذلك الصراع الخفي على المياه بين تركيا وسوريا: «الكومبيوتر يسأل: متى حولت تركيا نهر قويق؟ وفؤاد يجيب بلا مبالاة: منذ خمسين سنة، الكومبيوتر يسأل: ماذا جرى بحوضه بسبب التحويل؟ وفؤاد يجيب بضيق: قحل. الكومبيوتر يسخر: وحلب عطشت يا أستاذ، وفؤاد ينفر: بفضل الفرات حلب ما بتعطش يا أستاذ. فجأة لعلع الكومبيوتر: بفضل أتاتورك رح تعطش سوريا كلها ومعها العراق، سد أتاتورك هو التاسع في العالم وبحيرته هي الثالثة». ... المزيد