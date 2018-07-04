7 مليارات درهم سيولة فائضة سحبها «المركزي» خلال مايو

أبوظبي(وام)

عاد مصرف الإمارات المركزي لسحب السيولة الفائضة من السوق خلال شهر مايو الماضي وبقيمة بلغت نحو 7 مليارات درهم وفق رصده لإدارة السيولة لدى الجهاز المصرفي والسوق بشكل عام.

وجاءت عودة المصرف المركزي مجدداً لسحب السيولة الفائضة من السوق بعدما لجأ في الشهر السابق لضخ نحو 16.1 مليار درهم من السيولة لدى الجهاز المصرفي وعلى النحو الذي ينسجم مع السياسة النقدية التي يتولى تنفيذها في دولة الإمارات.

وفي ظل لجوء المصرف المركزي لسحب السيولة الفائضة من السوق..

فقد ساهم ذلك في ارتفاع رصيده من شهادات الإيداع من 118.2 مليار درهم خلال أبريل إلى 125.2 مليار درهم مع نهاية شهر مايو الماضي.