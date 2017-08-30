مواطنون يطالبون بإبقاء هامش السرعة على الطرق وتخفيض المخالفات

تحرير الأمير (دبي)

أجمعت ردود الأفعال على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على تغريدة اللواء محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي، عبر حسابه الرسمي، والتي طالب فيها الجمهور بإبداء الرأي بشأن وجود هامش للسرعة 20 كم/&rlm&rlm&rlm&rlmس، والمخالفة 600 درهم، أو إلغاء الهامش والمخالفة 300 درهم، أجمعت على ضرورة بقاء الهامش مع تخفيض قيمة المخالفات.

وتفاعل 400 مواطن على موقع التواصل الاجتماعي«تويتر» مع التغريدة، وجاءت الآراء التي رصدتها (الاتحاد) مختلفة، حيث اقترح بعضهم إلغاء الهامش بصورة قطعية، مقروناً مع تخفيض المخالفات، فيما طالب آخرون بهامش شرط تخفيض المخالفة فيما ساد الرأي الأخير.

واقترح المغرد حسين سجواني وجود الهامش، وقيمة المخالفة 600 درهم، لكن في حال ارتكب السائق مخالفة سرعة يمنح فترة 6 أشهر للإلغاء، وفي حال الالتزام يجب إلغاء مخالفة السرعة أو خصم 50% من قيمتها أما حميد، فقد غرد قائلاً: «نحتاج إلى تقنين المخالفات وتحديد قيمتها حسب مدخول السائق».

وقال علي الظاهري: «لسنا في حاجة إلى هامش، نأمل فقط في العودة إلى المخالفات القديمة وقيمتها 200 درهم»، واصفاً الرادار بأنه مشروع تجاري باعتباره مزروعاً في كل الشوارع «على حد تعبيره».