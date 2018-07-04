«أمير الشعراء» يفتح باب الترشيح اعتباراً من يوليو الجاري

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، فتح باب الترشيح لمسابقة «أمير الشعراء» بموسمها الثامن 2018 - 2019، اعتباراً من مطلع شهر يوليو الجاري، على أن يستمر لغاية الـ 30 من شهر سبتمبر المقبل.

وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس اللجنة، إن برنامج «أمير الشعراء» يواصل تحقيق أهدافه ورسالته في النهوض بالشعر العربي الفصيح والارتقاء به وبشعرائه، والترويج له في الأوساط العربية، وإحياء الدور الإيجابي للشعر العربي في الثقافة العربية والإنسانية، وتأكيد دور أبوظبي في تعزيز التفاعل والتواصل الثقافي.

وأشار المزروعي إلى أن اللجنة تحرص على تقديم إضافات متميزة ومبدعة للبرنامج في كل موسم، حيث سيظهر البرنامج هذا العام بحلّة جديدة من حيث الإخراج والتنفيذ، وسيتخلله العديد من المفاجآت التي تلبي تطلعات الجمهور الكبير للبرنامج، والذي سيتم بثه من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي.

وأضاف عيسى المزروعي أن «أمير الشعراء» قد ساهم بشكل كبير في ترسيخ الأصالة وقيم الجمال والإبداع والتميز في مسيرة الشعر العربي الفصيح، وذلك بفضل الدعم غير المحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يولي اهتماماً كبيراً لكافة البرامج التي تهدف إلى صون التراث العربي والمحافظة عليه.