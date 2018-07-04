الخبراء يناقشون مسودة قانون «هيئة الرياضة»

دبي (الاتحاد)
اختتمت صباح أمس، بمقر الهيئة العامة للرياضة في دبي، ورشة القانون الرياضي، والتي استمرت على مدى يومين متتاليين، برئاسة سعيد عبدالغفار عضو مجلس إدارة الهيئة، رئيس لجنة صياغة مسودة القانون الرياضي، وعبدالمحسن الدوسري الأمين العام بالوكالة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمستشارين والقانونين الرياضيين.
ورحب عبدالمحسن الدوسري في مستهل أعمال الورشة بالحضور، ونقل تحيات معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة، وتمنياته بالتوفيق، وقال: «إن القانون الرياضي سيعمل على إحداث نقلة نوعية، في رياضة الإمارات، وسيساهم وإلى حد كبير في تعزيز شتى الجوانب الرياضية، وحل القضايا والإشكاليات الرياضية كافة، وفق أسس ومعايير سليمة».
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من جانبه، توجه سعيد عبدالغفار، عضو مجلس إدارة الهيئة رئيس لجنة صياغة مسودة القانون الرياضي، بالشكر لمعالي رئيس الهيئة على الثقة التي تم منحها له منذ عقد أول اجتماع، وتكليفه بتشكيل فريق إعداد مسودة القانون الرياضي، وشكر الهيئة العامة للرياضة والأمانة العامة للهيئة، على توفير المتطلبات والسبل والاحتياجات اللازمة كافة، بما فيها قاعات الاجتماعات والبيئة المناسبة، للجنة من أجل إنجاز المسودة، وسط أجواء مساعدة على الدقة والتركيز، وتطرق خلال كلمته إلى أهمية هذه الورشة التي تعد بمثابة عصف ذهني، ودراسة عملية، بمناظير واتجاهات مختلفة، من أجل الوصول إلى مسودة مبنية على أسس سليمة ووفق معايير دقيقة، تم وضعها بمشاركة كوكبة من القضاة والمستشارين والقانونيين، في مجالي القانون والرياضة.
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الجدير بالذكر، أن لجنة مسودة القانون الرياضي مكونة من سعيد عبدالغفار حسين رئيساً، والمستشار بدر الحمادي عضواً ومقرراً، وعضوية عبدالعزيز النومان الشامسي، وحميد راشد الشامسي، وحمد شريف العوضي، والقاضي عمر محمد ميران، والعقيد عبدالرحمن خليفه الشاعر، والخبير توفيق الزهروني، والقاضي الدكتور عبدالله سيف الشامسي، والخبير سليم بن محمد السعيدي، والخبير الفني الناصر الغريب، والدكتور محمد فضل الله، والدكتور ناجي إسماعيل حامد، والمستشار صالح العبيدلي، والمستشارة نوره محمد الشمري.