الجناح الغاني أسانتي «جزراوي» لمدة عامين

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أتم نادي الجزيرة، أمس، إجراءات التعاقد مع الجناح الغاني ايرنست أسانتي لاعب فريق نورشيلاند الدنماركي لمدة عامين، بعد نجاح المفاوضات الماراثونية مع اللاعب والتي بدأت منذ 3 أسابيع. حضر توقيع عقد اللاعب مع النادي عايض مبخوت عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم المدير التنفيذي والعضو المنتدب. وسبق لأسانتي المولود في عام 1988 أن لعب في الدوري النرويجي لنادي ستارتا وستايبك، قبل أن ينضم للنادي الدنماركي ويسجل 22 هدفاً خلال 66 مباراة من عام 2016 وحتى نهاية الموسم الماضي. وقاد ايرنست فريقه الدنماركي إلى التأهل لمسابقة الدوري الأوروبي بعد أن حصل فريقه على المركز الثالث في الدوري الدنماركي.

من جانب آخر، ينظم نادي الجزيرة اختبارات وبطولة تنشيطية، غداً وبعد غدٍ، على ملعب فندق قصر الإمارات، لاكتشاف أفضل المواهب من مواليد 1997، و2000، و2001، و2006 من فئات أبناء المواطنات، ومواليد الدولة، وحملة جوازات الدولة والمقيمين، وضمها لأكاديمية الكرة، وذلك تفعيلاً لقرار صاحب السمو رئيس الدولة بإتاحة الفرصة أمام ضم هذه الفئات لأنديتنا في المسابقات المحلية والخارجية، وحددت اللجنة المنظمة في الأكاديمية يوم غدٍ الجمعة لمواليد 1997، و2000، ويوم السبت لمواليد 2001، و2006، في الخامسة مساء.