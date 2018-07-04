محمد القاسمي يمثل الأثقال في مونديال الشباب

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

تغادر بعثة الأثقال صباح اليوم إلى أوزبكستان للمشاركة في بطولة العالم للشباب التي تستضيفها طشقند اعتباراً من اليوم، ويرأس البعثة فيصل الحمادي، أمين السر العام، وجاسم العوضي إدارياً، ورضا العياشي مدرباً، بينما وقع الاختيار على الشيخ محمد بن منتصر القاسمي لتمثيل المنتخب في البطولة.

ويشارك فيصل الحمادي في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي على هامش البطولة، في حين وقع اختيار الاتحاد الدولي على جاسم العوضي، نائب رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد، للمشاركة في الجانب التحكيمي. وقال الحمادي: اجتماع العمومية سيناقش القضايا الخاصة بتطوير اللعبة على مستوى العالم والمسابقات المقررة في الفترة المقبلة، إلى جانب اللائحة الجديدة والخاصة بتغيير الأوزان التي تم اعتمادها في الاجتماع الأخير في الولايات المتحدة الأميركية، وأجندة أخرى مدرجة على جدول الأعمال، موضحاً أن الاتحاد الدولي يدرك تماماً حجم التطور الذي شهدته اللعبة على كافة المستويات والقارات في الفترة الماضية على نحو يعزز الاهتمام بكل الأمور التي تؤدي إلى دعم الخطط المستقبلية لوضعها أمام مزيد من الخيارات الإيجابية.

وعبر جاسم العوضي عن تقديره لثقة الاتحاد الدولي باختياره للمشاركة في تحكيم المنافسات المختلفة في البطولة، وقال إن هذا الأمر يؤكد المكانة الكبيرة التي وصل إليها اتحاد الأثقال بقيادة سلطان بن مجرن، رئيس الاتحاد، في تهيئة الأسباب لتحقيق التطور الإداري. وقال إنه يسعى لعكس الصورة المشرفة عن الأثقال في بطولة العالم بالأداء التحكيمي الجيد الذي يعزز الثقة الكبيرة في أبناء الدولة لرفع اسمها في المحافل الخارجية، متمنياً التوفيق للشيخ محمد بن منتصر القاسمي أمام أبطال العالم.