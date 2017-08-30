حجاج الدولة يتوجهون إلى مشعر منى اليوم

عمر الأحمد (أبوظبي)
يبدأ حجاج الدولة اليوم الأربعاء الموافق الثامن من ذي الحجة، أداء مناسك الحج، بالتوجه إلى أولى المناسك مشعر منى لقضاء يوم التروية والمبيت فيها اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويبقى الحجاج في منى إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، ثم يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة، ثم يعودون إليها بعد النفرة من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام التشريق ورمي الجمرات.
وأكد محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس بعثة الحج الرسمية، أن حجاج الدولة بخير، وأن البعثة عبر لجانها المختلفة أكملت الاستعداد للبدء في أداء مناسك الحج بيسر وسلام، وحجاج الدولة ينتقلون إلى مشعر منى للبدء في يوم التروية صباح اليوم.
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تفقد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية المخيمات المخصصة لحجاج الدولة في المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، واطلع على تفاصيل العمل والإمكانات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج الدولة والبالغ عددهم 6228 حاجاً.
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من جانب آخر، نظمت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية أمس في مكة المكرمة حفلا للحجاج الذين أوفدتهم إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج والبالغ عددهم 400 حاج من 98 دولة تكفلت بهم المؤسسة، وألقى محمد القبيسي مسؤول بعثة الحج بالمؤسسة كلمة ترحيبية هنأ بها الحجاج على الوصول لأداء فريضة الحج ونقل إليهم تحيات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة.
وتوجه الحجاج ضيوف المؤسسة بالدعاء والعرفان للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، سائلين المولى العزيز أن يجعلها في ميزان حسناته، كما رفعوا أكف التضرع داعين الله أن يحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأن يمن عليه بدوام الصحة والعافية، وأن يحفظ دولة الإمارات ويديم عليها الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.