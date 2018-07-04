دوايت هاوارد يستعد لارتداء القميص السابع

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أشارت تقارير صحفية أميركية إلى أن لاعب كرة السلة دوايت هاوارد يستعد لتوقيع عقد انتقال إلى واشنطن ويزاردز المشارك في الدوري الأميركي للمحترفين، لمدة عام مقابل 5,3 مليون دولار.

وفي حال انتقاله إلى ويزاردز، سيرتدي هاوارد قميص النادي الخامس في الدوري منذ عام 2015، ويكون قد دافع عن ألوان سبعة في مجمل مسيرته، ومع أكثر من ألف مباراة في رصيده لعب هاوارد لأبرز الفرق في الدوري على غرار هيوستن روكتس وأتلاتنا هوكس وأورلاندو ماجيك وهورنتس، ويبلغ المعدل الإجمالي خلال مسيرة هذا اللاعب، الذي اختير أفضل مدافع في الدوري ثلاث مرات، 17,7 نقطة و12,7 متابعة.