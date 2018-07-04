500 مشارك في ملتقى الحمرية الصيفي

الحمرية (الاتحاد)

أغلق نادي الحمرية باب التسجيل للراغبين في المشاركة بفعالياته الصيفية بعد وصول عدد المشاركين إلى 500 طالب توافدوا منذ اللحظات الأولى لفتح باب التسجيل لحجز مقاعدهم، ويقام ملتقى الحمرية الصيفي تحت شعار «عطلتكم غير»، في الفترة بين 8 يوليو وحتى 2 أغسطس.

وأوضح راشد غانم الشامسي عضو مجلس إدارة نادي الحمرية رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى الصيفي بأنه سيتم الإعلان قريباً عن رعاة الملتقى، كاشفاً عن أبرز الأنشطة التي ستنفذ خلال نسخة هذا العام، حيث ستتخلل الجدول الزمني الذي سيقام على مدار خمسة أسابيع جملة من الفعاليات للفئات العمرية من (12 - 15 سنة)، أبرزها كرة القدم واللياقة البدنية والأنشطة الترفيهية، كما سينفذ في أروقة الملتقى جملة من الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية، ومهارات التطوير الذاتي، ودورة الإسعافات الأولية، ونشاط «ثقف نفسك»، والبرنامج المعزز للانتماء وتنمية الحس الوطني للهوية «اعرف وطنك»، وبرنامج «مبادرون» الذي ينمي لدى الأبناء الناشئة حب التطوع والمبادرة الحسنة، إلى جانب نشاط «العطاء في عام زايد»، علاوة على تنفيذ العديد من الرحلات الترفيهية، والتدريب على مهارات ألعاب الدفاع عن النفس.