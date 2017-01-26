اكتشاف بوابات العالم الآخر!

الفاهم محمد

في الحدود ما بين فرنسا وسويسرا تجري واحدة من أكبر التجارب العلمية التي قام بها الإنسان لحد الآن. نفق يمتد على مسافة 27 كلم يحتوي على أكبر آلة اخترعها البشر تعرف بـLHC، مصادم الهادرونات الكبير large hadron collider، وهو بمثابة آلة ضخمة ومجهر عملاق يسمح بالنظر في أعماق المادة. هنا يعمل حوالي 10800 عالم وباحث من 120 دولة على تسريع الجزيئات الصغيرة للمادة وجعلها تصطدم ببعضها بعضاً من أجل خلق حالة شبيهة بالانفجار الكبير، ولكن على المستوى المصغر mini big bang. على أي حال هذا هو تم الإعلان عليه كهدف رسمي لهذا المشروع الضخم، الذي شاركت فيه أغلب دول الاتحاد الأوروبي تحت إشراف مؤسسة المنظمة الأوروبية للبحث النووي، والتي تعرف اختصاراً بـ «سيرن» CERN.

كلام كثير يدور هذه الأيام حول هذا المشروع، حيث يقال إنه تجاوز بكثير تلك الأهداف العلمية المعلن عنها: فهم الطبيعة الداخلية للمادة وكيفية نشأة الكون. هذه التجارب كما أصبح يتردد لم تكن سوى قناع للتغطية على الهدف الرئيس ألا وهو التمكن من اختراق حجاب المادة وفتح بوابات للعالم الآخر. مخاوف كثيرة رافقت هذا المشروع منذ بدايته. مجموعة من العلماء ظلوا يؤكدون أن هذه التجارب خطيرة جداً، إذ من الممكن أن تؤدي مثلًا إلى إحداث ثقوب سوداء لا نعرف ما يمكن أن ينتج عنها. هل باتت هذه المخاوف اليوم متحققة؟ هل تمكنا بالفعل من فتح بوابات العوالم الأخرى؟

أحداث غامضة

إدوار مانتيل Edward mantill، هو عالم فيزيائي يشتغل بـ «سيرن» كانت الكلمات الأخيرة له قبل أن ينتحر برصاصة في رأسه، تؤكد أن ثمة طاقة هائلة أكبر من الطاقة النووية تم الكشف عنها، بحيث جزء صغيرة منها يمكن أن يدمر إلى الأبد كل النظام الشمسي. إن كوننا يضيف إدوارد مانتل ما هو إلا صفحة في كتاب لا متناهي بحيث كل صفحة تكون كوناً منفصلًا. إن هدف التجارب العلمية في سيرن - حسب هذا العالم دائماً - هي استخدام طاقة هائلة من أجل فتح بوابة نحو العالم الآخر والتواصل معه.