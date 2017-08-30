محمد بن زايد ووزير خارجية روسيا يبحثان تطورات المنطقة

أبوظبي(وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، في أبوظبي معالي سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية الذي يزور البلاد حالياً ضمن جولة له في المنطقة.

ورحب سموه بوزير الخارجية الروسي والوفد المرافق له وبحث معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية وسبل تعزيزها وتطويرها.

وتم خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية والتطورات والمستجدات في المنطقة، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وعمر سيف غباش سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية ومحمد الخاجة مدير مكتب سمو وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومن الجانب الروسي ليونيد سلوتسكي عضو البرلمان الروسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان وميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي والكسندر يفيموف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة.