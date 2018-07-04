مدرب مواطن يقترب من قيادة «طائرة بني ياس»

أسامة أحمد (دبي)

علمت «الاتحاد» أن مدرباً مواطناً اقترب من قيادة الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي بني ياس، خلفاً للمصري محمد اللقاني، حيث لم يتبق سوى وضع اللمسات الأخيرة للتعاقد من أجل الإعلان الرسمي، خصوصاً أن الفريق يسعى لتكرار إنجاز الموسم الماضي بحصوله على درع الدوري عن جدارة واستحقاق، ليحقق 10 بطولات خلال 6 سنوات، مما كان له المردود الإيجابي في وصول «السماوي» إلى منصات التتويج، والمحافظة على المكتسبات التي ظلت تحققها اللعبة، ليحصد «السماوي» النجاح تلو الآخر، ليقف على أرض صلبة أسهمت في وجوده بالنهائيات، والتي لم يغب عنها، ما يمثل شهادة نجاح له، ويتطلب تضاعف الجهد من الجميع للسير على الدرب نفسه والاستمرار في تحقيق أفضل النتائج التي تؤهل لتحقيق طموحات كل منتسب للعبة.

وتفاضل الإدارة بين برازيلي وروسي وكوبي لخلافة الكوبي يوسفاني أجنبي الذي تعاقد للعب في الدوري الكوري الجنوبي رغم تمديد عقده مع «السماوي» لموسم جديد، وكان يوسفاني قد حصل على لقب أفضل لاعب أجنبي في موسم اللعبة المنتهي خلال حفل توزيع الجوائز الفردية الذي أقيم على هامش نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وعلى صعيد مدربي المراحل السنية، فقد تم التجديد للأجهزة الفنية بهذا القطاع الحيوي المهم، وهم محمد فؤاد مدرب فريقي الشباب والناشئين، ومواطنه محمد فايز مدرب الأشبال «أ»، ومواطنه نادر نبيل مدرب الأشبال «ب»، والمصري هيثم غنيم مدرب البراعم والصغار.