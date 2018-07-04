زوارق «اكس كات» تبحر في ستريسا

ستريسا (الاتحاد)

تشق زوارق أبوظبي طريقها إلى مدينة ستريسا الإيطالية للمشاركة في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الـ«اكس كات» يومي السبت والأحد، وتسجل زوارق الإمارات- بوجود فريق أبوظبي وزورقيه 5 و4 وزورق شرطي دبي- حضوراً قوياً ومهماً في البطولة التي تشهد مشاركة اثني عشر زورقاً.

ويكتمل عقد فريق أبوظبي في ستريسا اليوم، برئاسة سالم الرميثي رئيس البعثة، وحضور المتسابقين ماجد المنصوري، وراشد الطاير، وفالح المنصوري، وشون تورنتي، والراديو مان جمعة القبيسي، والراديو مان عبد الله المنصوري، بالإضافة إلى البعثة الفنية، وتضم طالب شرف، المدير الفني لفريق الـ«اكس كات»، وتأتي هذه الجولة بعد الجولة الأولى التي أقيمت في إمارة الفجيرة أبريل الماضي، والتي حقق خلالها زورق شرطة دبي إنجازاً رائعاً بتصدر السباقين الأول والثاني من جولة الافتتاح.

وتقام منافسات الـ«اكس كات» في ستريسا على بحيرة المدينة للمرة الثانية في تاريخها، حيث سبق واستضافت البطولة 2013، وكانت أول مدينة أوروبية تستضيف أحداث الـ«اكس كات» التي شقت طريقها بقوة كي تصبح إحدى البطولات المهمة على أجندة وخريطة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

وكشف سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي عن إعدادات مختلفة ومغايرة لزورقي الفريق في هذه الجولة من أجل منافسة قوية على لقب سباقي ستريسا في اليومين الأول والثاني من المنافسة، وقال: قمنا بإعداد وتجهيز الزوارق بشكل مثالي قبل هذه الجولة، كما تلافينا بعض الإعدادات التي تأثرت في الجولة الأولى من البطولة، وخرجت بسببها زوارقنا من المنافسة.