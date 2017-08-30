محمد بن راشد: «طرق دبي» حريصة على تمكــين المرأة وتوفـــير مقومات نجاحها

دبي (وام)

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالمشاريع التي نفذتها هيئة الطرق والمواصلات والتي لا تزال قيد التنفيذ. واعتمد سموه حزمة من المشاريع الحيوية التطويرية المزمع تنفيذها مستقبلاً.

جاء ذلك، خلال زيارة سموه صباح أمس إلى مقر الهيئة في منطقة أم الرمول في دبي، والتي رافقه فيها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، حيث كان في استقبال سموه ومرافقيه المهندس مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين فيها.

وأكد المهندس الطاير خلال الشرح الذي قدمه ومساعدوه أمام صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن جل المشاريع الحيوية والمهمة ستبلغ التمام بمشيئة الله قبل حلول موعد إكسبو دبي 2020 الحدث الأكبر والأهم الذي تستضيفه دولة الإمارات، بمشاركة نحو 150 دولة حول العالم وبعدد زوار من المتوقع أن يتجاوز الـ20 مليون زائر خلال فترة المعرض الدولي التي تدوم ستة أشهر. وتضمنت المشاريع المستقبلية التي اعتمدها سموه بعد الاطلاع على تفاصيلها واهمتيها الاستراتيجية، مشروع تطوير محور الخوانيج ورصف الطرق الداخلية في المدينة، خاصة السكنية منها والصناعية والتي يمتد العمل بها بالفترة من 2018 ولغاية 2024.

وتضمنت المشاريع أيضاً الخطة المحدثة لتنفيذ المعابر على خور دبي، ومشروع محور الشيخ راشد بن سعيد، ومشروع تطوير طريق دبي - العين، وأخرى متصلة بمعرض «إكسبو دبي 2020»، إلى جانب مشاريع تطوير محور شارع الشيخة لطيفة بنت حمدان، وشارع أم الشيف ونتائج فحص نفق الشندغة من الخارج، وتوسعة عدد من محطات المترو، وتصاميم مظلات الحافلات على الطرق الخارجية، والخطة الشاملة لتطوير مسارات الدراجات الهوائية في دبي. ويسهم مشروع تطوير محور الخوانيج في تعزيز محور شارع المطار بربطه مع شارعي المدينة الجامعية والإمارات بحركة حرة، ومن ثم تخفيف الضغط عن محاور شرق غرب، وكأولوية أولى سيربط المشروع بين منطقتي العوير والخوانيج من خلال تقاطع مجسر وحركة التفاف يسارية من شارع الإمارات باتجاه شارع وادي العمردي غرباً لحل مشكلة الازدحام المروري في المنطقة.