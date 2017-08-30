محمد بن راشد: «طرق دبي» حريصة على تمكــين المرأة وتوفـــير مقومات نجاحها

دبي (وام)
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالمشاريع التي نفذتها هيئة الطرق والمواصلات والتي لا تزال قيد التنفيذ. واعتمد سموه حزمة من المشاريع الحيوية التطويرية المزمع تنفيذها مستقبلاً.
جاء ذلك، خلال زيارة سموه صباح أمس إلى مقر الهيئة في منطقة أم الرمول في دبي، والتي رافقه فيها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، حيث كان في استقبال سموه ومرافقيه المهندس مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين فيها.
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وتضمنت المشاريع أيضاً الخطة المحدثة لتنفيذ المعابر على خور دبي، ومشروع محور الشيخ راشد بن سعيد، ومشروع تطوير طريق دبي - العين، وأخرى متصلة بمعرض «إكسبو دبي 2020»، إلى جانب مشاريع تطوير محور شارع الشيخة لطيفة بنت حمدان، وشارع أم الشيف ونتائج فحص نفق الشندغة من الخارج، وتوسعة عدد من محطات المترو، وتصاميم مظلات الحافلات على الطرق الخارجية، والخطة الشاملة لتطوير مسارات الدراجات الهوائية في دبي. ويسهم مشروع تطوير محور الخوانيج في تعزيز محور شارع المطار بربطه مع شارعي المدينة الجامعية والإمارات بحركة حرة، ومن ثم تخفيف الضغط عن محاور شرق غرب، وكأولوية أولى سيربط المشروع بين منطقتي العوير والخوانيج من خلال تقاطع مجسر وحركة التفاف يسارية من شارع الإمارات باتجاه شارع وادي العمردي غرباً لحل مشكلة الازدحام المروري في المنطقة.
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