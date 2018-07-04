دلسكو يحرز لقب الريشة الطائرة للدورة العمالية

دبي (الاتحاد)

توج فريق شركة دلسكو بلقب بطولة الريشة الطائرة التي أقيمت على ملعب شركة دلسكو بمنطقة القوز الصناعية في إطار منافسات الدورة الرياضية العمالية الثانية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، وضمن «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية» التي أطلقها المجلس بالتعاون مع الهيئات والدوائر الحكومية في إمارة دبي، بهدف تحفيز مختلف فئات المجتمع في إمارة دبي على ممارسة الرياضة والنشاط البدني باعتبارها أداة مهمة للسعادة والطاقة الإيجابية.

وقام بتتويج الفائزين كل من محمد عبدالله ممثل اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، والمعتز بالله الشريف اختصاصي الفعاليات المجتمعية بمجلس دبي الرياضي، حيث قاما بتسليم الكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية إلى الفائزين بالمراكز الأولى الثلاثة والفائزين بالألقاب الفردية والفريق المثالي، وطاقم التحكيم الذي أدار البطولة.

وفاز فريق شركة دلسكو بلقب البطولة بعد تغلبه على فريق شركة أس أس لوتاه في المباراة النهائية التي اتسمت بالإثارة والندية وقوة الأداء بين الفريقين، وانتهت المباراة بفوز دلسكو بشوطين مقابل شوط واحد ليصبح فريق أس أس لوتاه وصيف البطولة، فيما حل فريق شركة لانج أورونج في المركز الثالث بعد تغلبه على فريق شركة ايمار بشوطين نظيفين.

وتم خلال البطولة إقامة عدة فعاليات مصاحبة، حيث أجريت فحوصات طبية مجانية لجميع المشاركين من اللاعبين والجمهور الذي تابع مجريات البطولة منذ انطلاقها حتى المباراة النهائية، كما تم خلال البطولة توزيع المطبوعات الطبية للتوعية ضد أمراض السكري والضغط الناجمة عن عدم ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

وتستمر فعاليات النسخة الثانية من الدورة الرياضة العمالية حتى يوم 9 نوفمبر المقبل، حيث تتضمن رياضات كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، شد الحبل، الريشة الطائرة، والسباحة، وحصد فريق دلسكو ألقاب بطولات الكرة الطائرة وكرة القدم، والريشة الطائرة، فيما فاز فريق إينوك بلقب بطولة الكريكت وبطولة شد الحبل، فيما ستقام بطولتا كرة السلة والسباحة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وتعد الدورة الرياضية العمالية من أبرز الفعاليات الرياضية التي يتم تنظيمها ضمن «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية» حيث تعتبر هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة من حيث عدد الرياضات التي تتضمنها والفترة الزمنية التي تقام فيها، نظراً لما تحققه من أهداف في نشر الرياضة بين فئة مهمة في المجتمع وهي فئة العمال الذين يمثلون مختلف الجنسيات، وتتضمن المبادرة العديد من البرامج والفعاليات الرياضية المخصصة للعمال، حيث يسعى مجلس دبي الرياضي إلى منحهم الفرصة لممارسة رياضتهم المحببة والترويح عن أنفسهم وتعزيز شبكة علاقاتهم مع أقرانهم بمختلف الشركات والمؤسسات، وسعياً لتطبيق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضي متميز من خلال تنظيم أحداث رياضية تتاح فيها فرصة المشاركة للجميع.