اتحاد كلباء يطلق استراحة خاصة بالنساء

كلباء (الاتحاد)

فرغ مجلس ادارة اتحاد كلباء من إكمال ملف آخر يتعلق بالمنشآت الخاصة بغرف تبديل الملابس للاعبي المراحل السنية والألعاب الجماعية، بمجموع 8 غرف لكل مبنى على حدة لتصبح جاهزة للموسم الرياضي المقبل.

وأفاد عبدالسلام سرور الزعابي، المدير التنفيذي بالنادي بأنه بناء على الهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير البنية التحية وتوفير أفضل التجهيزات لمرافق النادي تم إنشاء غرف تبديل الملابس، وفقاً لمعايير وقواعد اتحاد كرة القدم وبقية اتحادات الالعاب الجماعية، وأضاف: الإدارة رفعت من التطوير شعاراً لها، خصوصاً وأن مثل هذه المرافق تؤسس لإعداد جيل جاهز من الرياضيين مستقبلاً.

وكشف الزعابي عن تجهيز استراحة النساء الى جانب ركن خاص بالأطفال في النادي، وتعد استراحة النساء هي الأولى من نوعها في المنطقة، والهدف من إنشائها هو متابعة الأمهات لأبنائن الصغار المنتسبين لمدرسة الكرة بالنادي، وذلك لدعمهم وتحفيزهم وتشجيعهم، والوقوف بجانبهم، خصوصاً في مثل هذه السن التي تحتاج الى المتابعة الكبيرة ليس من مدربي اللعبة والآباء فحسب، بل حتى من الأمهات لذلك قامت إدارة نادي اتحاد كلباء بإنشاء هذه الاستراحة الخاصة بالنساء لمتابعة أبنائهم الصغار في جو مريح وآمن يمتاز بالخصوصية التامة مع توفير مواقف خاصة للمركبات بهن لكي يكون النادي بيئة مشجعة لكافة شرائح المجتمع في مدينة كلباء. ويشهد نادي اتحاد كلباء طفرة عمرانية بمختلف منشآته بعد الانتهاء من تغيير أرضية ملعب النادي الرئيس والملاعب الفرعية والبدء في إنشاء مجلس الجماهير وصالة الألعاب القتالية.