7 ميداليات لأصحاب الهمم في «عالمية» الكراسي المتحركة

معتز بكر (إيرلندا)

حلق منتخب الشباب لأصحاب الهمم بثلاث ذهبيات، وثلاث فضيات وبرونزية في الألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر التي تحتضن فعالياتها مدينة أثلون الإيرلندية، حيث نال بطلنا أحمد جاسم ذهبية سباق 100م وسباق 200م للكراسي المتحركة، تلاه في المركز الثاني بطلنا عبدالله الغافري في نفس المسابقات بعد منافسة قوية مع الأميركي جيسون روبين والذي حل ثالثاً، وفي سباق 5000م انتزع البطل عبدالله الغافري المركز الأول والميدالية الذهبية، تلاه في المركز الثاني الإيرلندي أوسين بوت، وفي الميدان انتزع البطل محمد الكعبي فضية دفع الجلة وتصدر المجموعة الكرواتي ماتجا، وحل ثالثاً الأميركي جون وينسبر

كما كان للفتاة الإماراتية نصيب من الميداليات في اليوم الأول عن طريق البطلة ذكرى الكعبي في منافسات رمي القرص عندما عانقت الميدالية البرونزية، وحلت في المركز الأول روزالي نايكي من جمهورية التشيك، وجاءت في المركز الثاني الأميركية ستيفاني ماركيز ليواصل فرسان الإرادة إنجازاتهم محققين النجاح تلو النجاح في أعقاب الاهتمام الكبير الذي تجده رياضة أصحاب الهمم من قيادتنا الرشيدة.

وأهدت البعثة الإنجاز في اليوم الأول لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود وشعب الإمارات.

وأشاد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للاتحاد، بالبداية القوية التي تؤكد أن منتخبنا للشباب يملك الكثير وقادر على السير على درب الإنجازات، وقال: حصاد اليوم الأول دافع معنوي قوي لمنتخبنا مع بقية منافسات البطولة، وثمن المجهود الكبير الذي تقوم به الأندية المختلفة بالدولة التي تعد شريكا أساسياً مع الاتحاد في تهيئة الأبطال للظهور بمظهر مشرف، والوصول إلى منصات التتويج.

وقال البطل الواعد أحمد جاسم صاحب ذهبيتي 100م-200م متر: لا أستطيع أن أصف مدى فرحتي الكبيرة، وأنا أتصدر قائمة اللاعبين حيث كانت المنافسة قوية وشرسة، اكتملت سعادتي بعد حصاد زملائي العديد من الميداليات الملونة مع ختام اليوم الأول، واعدين بزيادة حصيلتنا فيما تبقى من منافسات.

وأعرب خليفة حسن إداري الوفد عن سعادته الكبيرة بالإنجاز الكبير الذي حققه أبطال الإمارات الشباب مع يومهم الأول للبطولة، مؤكداً بأن فرسان الإرادة الشباب يمضون بقوة نحو النجومية العالمية، وأن خطط وبرامج الاتحاد تحصد ثمارها العالمية، وقال: شبابنا أثبتوا للعالم بقوة بأنهم عازمون على المحافظة على المكتسبات والإنجازات الرياضية الدولية التي حققها أبطال منتخبنا في السنوات الماضية.

وانهالت التهاني على بعثة منتخبنا، حيث أجرى محمد محمد فاضل الهاملي رئيس مجلس إدارة اتحاد أصحاب الهمم، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، اتصالاً ناقلاً تحياته وتبريكاته لأبطال الإمارات الشباب، كما أجرى الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس الاتحاد، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكراسي المتحركة والبتر، اتصالاً مماثلاً بارك فيه الإنجاز العالمي، وأعرب فيه عن سعادته بالنتائج الباهرة في اليوم الأول، وتمنى لجميع اللاعبين التوفيق فيما تبقى من مسابقات في البطولة.

وأكدت ذكرى الكعبي صاحبة الميدالية البرونزية، أن الأسرة كان لها دافع قوي في مرحلة الإعداد، وأهدت الإنجاز إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، موضحة أن اهتمام سموها وراء النقلة النوعية للرياضة النسائية التي تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام من أجل تحقيق طموح كل فتاة في المحافل القارية والدولية، وخصوصاً أن ما تحقق للمرأة من إنجازات ثمرة جهود سموها في توفير عوامل النجاح لبلوغ ما تصبو إليه فتاة الإمارات.